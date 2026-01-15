Νεκρός βρέθηκε ο 84χρονος που αγνοούνταν στη Ροδόπη – Εντοπίστηκε μέσα στο τρακτέρ του στον ποταμό Λίσσο

Νεκρός εντοπίστηκε σήμερα, Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026, ο 84χρονος που αγνοούνταν από τις 8 Ιανουαρίου στη Ροδόπη, βάζοντας τραγικό τέλος στις έρευνες των Αρχών.

Ο ηλικιωμένος βρέθηκε μέσα στο τρακτέρ του, το οποίο είχε καταλήξει στον ποταμός Λίσσος, σε βάθος περίπου οκτώ μέτρων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το όχημα είχε καλυφθεί από φερτά υλικά και λάσπη, γεγονός που δυσχέρανε τον εντοπισμό και την ανάσυρσή του.

Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας που έπληξε την περιοχή, ο 84χρονος επιχείρησε να διασχίσει τον ποταμό με το τρακτέρ του. Στη μέση της διαδρομής το βαρύ όχημα ακινητοποιήθηκε, ενώ η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε άνοδο της στάθμης του νερού, με αποτέλεσμα να καλυφθεί.

Ο ηλικιωμένος εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό του τρακτέρ και έχασε τις αισθήσεις του. Από το πρωί της 8ης Ιανουαρίου είχε σημάνει συναγερμός στις Αρχές και είχε ξεκινήσει εκτεταμένη επιχείρηση αναζήτησης, με τη συμμετοχή δυνάμεων της Πυροσβεστική Υπηρεσία, της 4ης και 2ης ΕΜΑΚ, καθώς και της 7ης ΕΜΟΔΕ.

Το τρακτέρ είχε εντοπιστεί από τις πρώτες ημέρες, ωστόσο η επιχείρηση ανάσυρσής του ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί, οπότε και οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό του 84χρονου στο εσωτερικό του οχήματος.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει θλίψη στην τοπική κοινωνία.

