Νέο αμερικανικό πλήγμα στην Καραϊβική: Τρεις νεκροί σε σκάφος που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν νέο θανατηφόρο πλήγμα σε πλεούμενο στην Καραϊβική, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρία άτομα, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πενταγώνου, η επιχείρηση διεξήχθη σε διεθνή ύδατα και στοχοποίησε σκάφος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών. Ο υπουργός συνόδευσε την ενημέρωση με «αποχαρακτηρισμένο» βίντεο σύντομης διάρκειας, το οποίο αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X.

Η νέα δράση προστίθεται σε σειρά παρόμοιων επιχειρήσεων που το Πεντάγωνο πραγματοποίησε στην περιοχή από τις αρχές Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο ευρύτερης εκστρατείας κατά δικτύων διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική και τον ανατολικό Ειρηνικό. Κρατικές ανακοινώσεις κάνουν λόγο για πολλαπλές καταστροφές ταχυπλόων και σημαντικό αριθμό νεκρών στις σχετικές επιχειρήσεις.

Ειδικοί νομικού και διεθνούς δικαίου έχουν εκφράσει αμφιβολίες σχετικά με τη νομιμότητα επιθέσεων σε διεθνή ή ξένα χωρικά ύδατα εναντίον υπόπτων που δεν έχουν συλληφθεί ή ανακριθεί, και ζητούν διαφανείς αποδείξεις πριν την εκτέλεση θανατηφόρων επιδρομών.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ, υπό την ηγεσία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, υπερασπίζεται τις επιχειρήσεις αυτές ως αναγκαίες για την καταπολέμηση οργανωμένων εγκληματικών δικτύων και έχει κατηγορήσει, μεταξύ άλλων, κυβερνητικές ηγεσίες στην περιοχή για σχέσεις με καρτέλ, ισχυρισμούς που απορρίπτονται από τους εμπλεκόμενους και προκαλούν ένταση στην περιφέρεια. Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει την παρουσία τους με πολεμικά πλοία και αεροπορικές δυνάμεις στην ευρύτερη ζώνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



