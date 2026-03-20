Νέο απίθανο παγκόσμιο ρεκόρ στα 50μ. ελεύθερο από τον ΜακΙβόι, ΒΙΝΤΕΟ

Ο Αυστραλός Ολυμπιονίκης του Παρισιού συμμετείχε στο ανοιχτό πρωτάθλημα της Κίνας στο Σενζέν

20 Μαρ. 2026 22:57
Pelop News

Από σήμερα (20/2/2026) ο Κάμερον ΜακΙβόι είναι ο ταχύτερος κολυμβητής όλων των εποχών σε 50άρα πισίνα, «αποκαθηλώνοντας» μετά από 16 και πλέον χρόνια τον Σέζαρ Σιέλο Φίλιο.

Ο Αυστραλός Ολυμπιονίκης του Παρισιού συμμετείχε στο ανοιχτό πρωτάθλημα της Κίνας, στο Σενζέν, και επικράτησε στον τελικό των 50μ. ελεύθερο με χρόνο 20.88, σημειώνοντας παγκόσμιο ρεκόρ στο ταχύτερο αγώνισμα της κολύμβησης.

Ο 32χρονος ΜακΙβόι κατέρριψε με τον τρόπο αυτό ένα από τα τελευταία παγκόσμια ρεκόρ που είχαν απομείνει από την εποχή των περιβόητων μαγιό εξελιγμένης τεχνολογίας, αυτό που είχε πετύχει ο Βραζιλιάνος Σέζαρ Σιέλο Φίλιο με 20.91 στις 18 Δεκεμβρίου 2009 στο Σάο Πάουλο.

