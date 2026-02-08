Nέο δυναμικό στον Αθήνα 9,84: δημοσιογράφοι και μουσικοί παραγωγοί

Αναρτήθηκαν τα ονόματα των 39 νέων συμβασιούχων του ιστορικού ραδιοσταθμού της Αθήνας με τον οποίο συνεργάζεται στενά ο Peloponnisos Fm 103,9 καθημερινά.

 

08 Φεβ. 2026 17:48
Pelop News

Αναρτήθηκαν τα ονόματα των 39 νέων συμβασιούχων του Αθήνα 9.84, (με τον οποίο συνεργάζεται στενά ο Peloponnisos Fm 103,9) οι οποίοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον δημοτικό ραδιοσταθμό για τους επόμενους 12 μήνες, μέχρι τον Φεβρουάριο του 2027.

Από αυτούς, οι 26 είναι με την ιδιότητα του δημοσιογράφου και οι υπόλοιποι 13 με εκείνη του μουσικού παραγωγού, με τις συμβάσεις τους να κοστίζουν συνολικά 576 χιλ. ευρώ. Αναλυτικά τα ονόματα:

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

Αθηνά Κορλίρα
Άννα Μπάστα
Αντωνία Νομικού
Βαρβάρα Βιντζηλαίου
Γιώργος Τραπεζιώτης
Δημήτρης Κουκλουμπέρης
Δημήτρης Νασιόπουλος
Δημήτρης Πέρρος
Διονύσης Δελλής
Ευτύχης Γρυφάκης
Θάνος Πασχάλης
Θωμάς Τσαρούχας
Κατερίνα Πουλοπούλου
Μαρία Αμέντα
Μίνα Μουστάκα
Μιχάλης Λεγάκης
Νάνσυ Αγγελοπούλου
Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος
Πάνος Καββαδάς
Πάνος Πολυζωίδης
Παύλος Μεθενίτης
Σάσα Πάλλη
Σοφία Μπερετάνου
Σπύρος Χαλικιάς
Τασούλα Επτακοίλη
Χάρης Ιωάννου

ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

Αφροδίτη Παπακαλού
Βασίλης Γεωργίου
Δέσποινα Εμμανουηλίδου
Εύη Ρεντίφη
Κωνσταντίνος Γόνης
Κωνσταντίνος Ταχτσίδης
Μαρίνα Χαρίτου
Μιχάλης Λεάνης
Νίκος Αγγελόπουλος
Οδυσσέας Ιωάννου
Παναγιώτης Αργύρης
Σμαράγδα Σταμουλακάτου
Φίλιππος Παππάς

 

