Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Καταιγίδες και επίμονα φαινόμενα από την Τρίτη – Σε πορτοκαλί συναγερμό η Δυτική Ελλάδα

Η ΕΜΥ εξέδωσε νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, προειδοποιώντας για έντονα και παρατεταμένα φαινόμενα από την Τρίτη 25 Νοεμβρίου. Η κακοκαιρία θα πλήξει πρώτα το Ιόνιο και τη Δυτική Ελλάδα και στη συνέχεια θα επεκταθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα, με διάρκεια έως και το τέλος της εβδομάδας.

24 Νοέ. 2025 12:02
Pelop News

Σε πορτοκαλί συναγερμό θέτει τη χώρα η ΕΜΥ, καθώς από την Τρίτη ξεκινά ένα κύμα κακοκαιρίας μεγάλης διάρκειας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα επηρεάσουν αρχικά το βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και από την Τετάρτη θα εξαπλωθούν στη Δυτική Ελλάδα, τη Μακεδονία, τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο. Τα φαινόμενα αναμένονται ιδιαίτερα επίμονα και παρατεταμένα, με εξασθένηση από το Σάββατο στα δυτικά και από την Κυριακή στα ανατολικά.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, η κακοκαιρία ξεκινά από αύριο, Τρίτη (25/11), με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο —ιδιαίτερα σε Κέρκυρα, Διαπόντιους, Παξούς— καθώς και στις παραθαλάσσιες περιοχές της Ηπείρου.

Την Τετάρτη (26/11) τα φαινόμενα επεκτείνονται:

α. Σε Ιόνιο (Κέρκυρα, Διαπόντιοι, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη), Ήπειρο και Αιτωλοακαρνανία.

β. Από το απόγευμα, στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και στην ανατολική Μακεδονία.

Την Πέμπτη (27/11) και την Παρασκευή (28/11) προβλέπονται ξανά ισχυρές βροχές και καταιγίδες:

α. Σε Ιόνιο (Κέρκυρα, Διαπόντιοι, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος), Ήπειρο, δυτική και κεντρική Στερεά, δυτική και νότια Πελοπόννησο, κεντρική και ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

β. Την Παρασκευή, ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλωθούν κατά τόπους και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Η κακοκαιρία αναμένεται να υποχωρήσει στα δυτικά το Σάββατο 29 Νοεμβρίου και στα ανατολικά την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, ωστόσο μέχρι τότε απαιτείται προσοχή λόγω της διάρκειας και της έντασης των φαινομένων.

Η ΕΜΥ παραπέμπει για συνεχή ενημέρωση στην ιστοσελίδα της (oldportal.emy.gr), όπου δημοσιεύονται αναλυτικοί χάρτες και επικαιροποιήσεις.

