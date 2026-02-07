Νέο έγγραφο FBI για Επστάιν: Ισχυρισμοί για διασυνδέσεις με μυστικές υπηρεσίες προκαλούν νέα ερωτήματα

Έγγραφο του FBI από το 2020 επαναφέρει σκιές γύρω από τον Τζέφρι Επστάιν, καταγράφοντας ανεπιβεβαίωτους ισχυρισμούς για σχέσεις με μυστικές υπηρεσίες και πολιτικά πρόσωπα, χωρίς όμως να τεκμηριώνονται επίσημα.

Νέο έγγραφο FBI για Επστάιν: Ισχυρισμοί για διασυνδέσεις με μυστικές υπηρεσίες προκαλούν νέα ερωτήματα
07 Φεβ. 2026 23:20
Pelop News

Ένα πρόσφατα δημοσιοποιημένο έγγραφο του FBI, με ημερομηνία Οκτώβριος 2020, επαναφέρει στο προσκήνιο νέους ισχυρισμούς γύρω από τον Τζέφρι Επστάιν, τον Αμερικανό χρηματοδότη που καταδικάστηκε για σεξουαλικά εγκλήματα και πέθανε το 2019. Το αρχείο, που προέρχεται από αναφορά μυστικής πηγής, εντάσσεται σε υλικό σχετικό με πιθανή ξένη ή εγχώρια επιρροή στις αμερικανικές εκλογές, ωστόσο περιλαμβάνει και ευρύτερες αναφορές για τον Επστάιν.

Σύμφωνα με την ανώνυμη πηγή, ο Επστάιν φέρεται να «εκπαιδεύτηκε ως κατάσκοπος» και να είχε επαφές με τη Μοσάντ. Ωστόσο, το ίδιο το FBI δεν αναφέρει πουθενά ότι επιβεβαίωσε τους ισχυρισμούς ή ότι προχώρησε σε συγκεκριμένες ενέργειες βάσει αυτών.

Η ίδια πηγή υποστήριξε ότι είχε πρόσβαση σε σημειώσεις τηλεφωνικών συνομιλιών μεταξύ του Επστάιν και του καθηγητή Νομικής του Χάρβαρντ Άλαν Ντέρσοβιτς, οι οποίες –σύμφωνα πάντα με τον πληροφοριοδότη– διαβιβάζονταν στις ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών. Ο ισχυρισμός αυτός καταγράφεται στο έγγραφο χωρίς συνοδευτικά αποδεικτικά στοιχεία.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι ο Ντέρσοβιτς φέρεται να είχε πει σε Αμερικανό εισαγγελέα πως ο Επστάιν «ανήκε τόσο στις αμερικανικές όσο και σε συμμαχικές υπηρεσίες πληροφοριών». Και αυτή η αναφορά καταγράφεται ως δήλωση της πηγής, χωρίς επιβεβαίωση ή πρόσθετες λεπτομέρειες.

Το έγγραφο περιλαμβάνει ακόμη αναφορές σε σχέσεις του Επστάιν με τον πρώην πρωθυπουργό του Ισραήλ Εχούντ Μπαράκ. Σύμφωνα με την πηγή, οι συζητήσεις μεταξύ τους οδήγησαν τον Μπαράκ στο συμπέρασμα ότι ο Επστάιν είχε επαφές με ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών. Οι αναφορές αυτές παρουσιάζονται ως προσωπικές εκτιμήσεις της πηγής και όχι ως επίσημα συμπεράσματα.

Άλλα δημοσιοποιημένα στοιχεία επιβεβαιώνουν πάντως ότι Επστάιν και Μπαράκ διατηρούσαν στενή επαγγελματική και προσωπική σχέση, με τον πρώτο να παρέχει συμβουλές για επιχειρηματικές κινήσεις και επενδύσεις. Ωστόσο, τα συγκεκριμένα αρχεία δεν περιλαμβάνουν αναφορές σε δραστηριότητες πληροφοριών.

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου απέρριψε δημόσια τις υπόνοιες ότι ο Επστάιν εργαζόταν για το Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι η σχέση του με τον Μπαράκ δεν αποδεικνύει τέτοια σύνδεση και εντάσσοντας τη συζήτηση στο πλαίσιο της εσωτερικής πολιτικής αντιπαράθεσης στη χώρα.

Το ίδιο έγγραφο περιλαμβάνει και άλλους ισχυρισμούς, που εκτείνονται πέρα από την υπόθεση Επστάιν, όπως υποτιθέμενες διασυνδέσεις επιχειρηματικών κύκλων με τεχνολογική κατασκοπεία ή αναφορές σε πρόσωπα του αμερικανικού πολιτικού και επιχειρηματικού χώρου. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν υπάρχουν επιβεβαιώσεις ή επίσημα ευρήματα.

Οι συγκεκριμένες αναφορές εμφανίζονται μία μόνο φορά στα αρχεία και δεν συνοδεύονται από επακόλουθες έρευνες ή συμπεράσματα, γεγονός που τις διατηρεί στο επίπεδο ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών. Παρά ταύτα, η δημοσιοποίησή τους αναζωπυρώνει τη συζήτηση γύρω από τις διασυνδέσεις του Επστάιν και το εύρος των επαφών του πριν από τον θάνατό του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:59 Όταν ο ήλιος χάνεται για μήνες: Πώς επιβιώνουν στη Γροιλανδία με παγωμένες θάλασσες και απομόνωση
23:40 Σε «κρυφακούν» όταν μιλάς; Νέα έρευνα αποκαλύπτει τι πραγματικά καταλαβαίνουν οι σκύλοι
23:20 Νέο έγγραφο FBI για Επστάιν: Ισχυρισμοί για διασυνδέσεις με μυστικές υπηρεσίες προκαλούν νέα ερωτήματα
23:00 Σε αχαρτογράφητα νερά ο πλανήτης: Ρήγματα στον πυρηνικό έλεγχο και φόβοι για νέα κούρσα εξοπλισμών
22:40 «Δεν μου αρέσει καθόλου»: Ο Στάνκογλου “άδειασε” τον Σμαραγδή για τον «Καποδίστρια»
22:20 Σφηνάκι ελαιόλαδο το πρωί: Τάση ευεξίας ή άλλη μια υπερβολή του TikTok;
22:07 «Τι ομάδα είσαι;» και μετά μαχαιριές: Δύο τραυματίες στο Γαλάτσι από άγρια επίθεση – Μεταφέρθηκαν στον ευαγγελισμό
22:00 Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: 25 συλλήψεις, κακουργηματικές διώξεις και βαριές κατηγορίες
21:48 Δένδιας από Ινδία: Μηνύματα για άμυνα, ΝΑΤΟ και ΕΕ – Τι είπε για SAFE, εξοπλισμούς και μετανάστευση
21:36 Αυστρία: Στήθηκε ενέδρα χούλιγκανς σε αυτοκινητόδρομο – Δεκάδες συλλήψεις πριν από σύγκρουση
21:24 Ένταση στο Μιλάνο για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς: Διαδηλώσεις, επεισόδια και επεμβάσεις της αστυνομίας
21:24 Ανάποδα στην ΠΑΘΕ 72χρονος με άνοια για να πάει σε εκκλησία – Ένοχος ξανά από το δικαστήριο
21:12 Θέατρο, σάτιρα και Πατρινό Καρναβάλι: Πλημμύρισε γέλιο η πλατεία Γεωργίου με τα «ΘεατροΚαρναβαλοΞεφαντώματα» ΦΩΤΟ
21:06 Ο Ερμής πήρε αγχωτικό, αλλά σημαντικό τρίποντο
21:01 Πάτρα: Συλλυπητήρια του ΚΚΕ Αχαΐας στον Θανάση Μοδέ για την απώλεια της συζύγου του
21:00 Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των Πατρινών για παλαιές κλήσεις: Δεσμεύσεις λογαριασμών από τον Δήμο
20:55 Η Ολυμπιάδα επέστρεψε στις νίκες με τον Έσπερο
20:48 Νέο ραντεβού διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία στις ΗΠΑ – Το χρονοδιάγραμμα που ανακοίνωσε ο Ζελένσκι
20:39 Ναυάγιο Χίου: Αεροδιακομιδή 6 παιδιών στην Αθήνα – Τα πρώτα στοιχεία για την κατάστασή τους
20:36 Θρίλερ με τον αγνοούμενο γιατρό στην Κρήτη: «Ενεργός» στα social media ενώ αγνοείται – Νέα ερωτήματα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07 02 2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ