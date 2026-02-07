Νέο έγγραφο FBI για Επστάιν: Ισχυρισμοί για διασυνδέσεις με μυστικές υπηρεσίες προκαλούν νέα ερωτήματα

Ένα πρόσφατα δημοσιοποιημένο έγγραφο του FBI, με ημερομηνία Οκτώβριος 2020, επαναφέρει στο προσκήνιο νέους ισχυρισμούς γύρω από τον Τζέφρι Επστάιν, τον Αμερικανό χρηματοδότη που καταδικάστηκε για σεξουαλικά εγκλήματα και πέθανε το 2019. Το αρχείο, που προέρχεται από αναφορά μυστικής πηγής, εντάσσεται σε υλικό σχετικό με πιθανή ξένη ή εγχώρια επιρροή στις αμερικανικές εκλογές, ωστόσο περιλαμβάνει και ευρύτερες αναφορές για τον Επστάιν.

Σύμφωνα με την ανώνυμη πηγή, ο Επστάιν φέρεται να «εκπαιδεύτηκε ως κατάσκοπος» και να είχε επαφές με τη Μοσάντ. Ωστόσο, το ίδιο το FBI δεν αναφέρει πουθενά ότι επιβεβαίωσε τους ισχυρισμούς ή ότι προχώρησε σε συγκεκριμένες ενέργειες βάσει αυτών.

Η ίδια πηγή υποστήριξε ότι είχε πρόσβαση σε σημειώσεις τηλεφωνικών συνομιλιών μεταξύ του Επστάιν και του καθηγητή Νομικής του Χάρβαρντ Άλαν Ντέρσοβιτς, οι οποίες –σύμφωνα πάντα με τον πληροφοριοδότη– διαβιβάζονταν στις ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών. Ο ισχυρισμός αυτός καταγράφεται στο έγγραφο χωρίς συνοδευτικά αποδεικτικά στοιχεία.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι ο Ντέρσοβιτς φέρεται να είχε πει σε Αμερικανό εισαγγελέα πως ο Επστάιν «ανήκε τόσο στις αμερικανικές όσο και σε συμμαχικές υπηρεσίες πληροφοριών». Και αυτή η αναφορά καταγράφεται ως δήλωση της πηγής, χωρίς επιβεβαίωση ή πρόσθετες λεπτομέρειες.

Το έγγραφο περιλαμβάνει ακόμη αναφορές σε σχέσεις του Επστάιν με τον πρώην πρωθυπουργό του Ισραήλ Εχούντ Μπαράκ. Σύμφωνα με την πηγή, οι συζητήσεις μεταξύ τους οδήγησαν τον Μπαράκ στο συμπέρασμα ότι ο Επστάιν είχε επαφές με ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών. Οι αναφορές αυτές παρουσιάζονται ως προσωπικές εκτιμήσεις της πηγής και όχι ως επίσημα συμπεράσματα.

Άλλα δημοσιοποιημένα στοιχεία επιβεβαιώνουν πάντως ότι Επστάιν και Μπαράκ διατηρούσαν στενή επαγγελματική και προσωπική σχέση, με τον πρώτο να παρέχει συμβουλές για επιχειρηματικές κινήσεις και επενδύσεις. Ωστόσο, τα συγκεκριμένα αρχεία δεν περιλαμβάνουν αναφορές σε δραστηριότητες πληροφοριών.

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου απέρριψε δημόσια τις υπόνοιες ότι ο Επστάιν εργαζόταν για το Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι η σχέση του με τον Μπαράκ δεν αποδεικνύει τέτοια σύνδεση και εντάσσοντας τη συζήτηση στο πλαίσιο της εσωτερικής πολιτικής αντιπαράθεσης στη χώρα.

Το ίδιο έγγραφο περιλαμβάνει και άλλους ισχυρισμούς, που εκτείνονται πέρα από την υπόθεση Επστάιν, όπως υποτιθέμενες διασυνδέσεις επιχειρηματικών κύκλων με τεχνολογική κατασκοπεία ή αναφορές σε πρόσωπα του αμερικανικού πολιτικού και επιχειρηματικού χώρου. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν υπάρχουν επιβεβαιώσεις ή επίσημα ευρήματα.

Οι συγκεκριμένες αναφορές εμφανίζονται μία μόνο φορά στα αρχεία και δεν συνοδεύονται από επακόλουθες έρευνες ή συμπεράσματα, γεγονός που τις διατηρεί στο επίπεδο ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών. Παρά ταύτα, η δημοσιοποίησή τους αναζωπυρώνει τη συζήτηση γύρω από τις διασυνδέσεις του Επστάιν και το εύρος των επαφών του πριν από τον θάνατό του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



