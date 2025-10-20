Νέο Εργασιακό Νόμοσχεδίο: Πού θα εφαρμοστεί το 13αωρο

Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, που ψηφίστηκε την περασμένη Πέμπτη και έγινε νόμος, εισάγει για πρώτη φορά τη δυνατότητα κατ’ εξαίρεση 13ωρης ημερήσιας απασχόλησης σε έναν εργοδότη, με έμφαση στην ευελιξία της αγοράς εργασίας. Η ρύθμιση αναμένεται να εφαρμοστεί κυρίως σε εποχιακούς κλάδους, όπως ο τουρισμός και η εστίαση, όπου παρόμοιες πρακτικές υπήρχαν ήδη, αλλά συχνά εκτός τυπικού πλαισίου.

Η εφαρμογή του 13ώρου περιορίζεται από αυστηρά νομικά όρια, ώστε να μην παραβιάζεται η 11ωρη ημερήσια ανάπαυση (13 ώρες εργασίας + 11 ώρες ξεκούρασης = 24ωρο). Επιπλέον, δεν επιτρέπεται καθημερινά, λόγω των εβδομαδιαίων ορίων: μέγιστο 48 ώρες εργασίας (συμπεριλαμβανομένων υπερεργασίας και υπερωρίας) ανά 4μηνη περίοδο. Συνολικά, η εξαίρεση μπορεί να εφαρμοστεί έως 37 ημέρες ετησίως, δηλαδή περίπου 3 φορές τον μήνα.

Οι επιπλέον ώρες αμείβονται με προσαύξηση: 20% για την 9η ώρα (υπερεργασία) και 40% για τις 10η-13η ώρα (υπερωρία), ενώ ενισχύονται και οι εισφορές στον ΕΦΚΑ.

Παράδειγμα για 6ήμερη απασχόληση

Σε περίπτωση αυξημένων αναγκών Παρασκευή και Σάββατο, ο εργαζόμενος μπορεί, με τη συναίνεσή του, να εργαστεί 13 ώρες και τις δύο ημέρες. Αυτό σημαίνει 26 ώρες συνολικά, αφήνοντας 22 ώρες για την υπόλοιπη εβδομάδα (μέχρι το όριο των 48 ωρών). Συνεπώς, από Δευτέρα έως Πέμπτη το ωράριο μειώνεται σε 5,5 ώρες ημερησίως.

Παράδειγμα σε 5ήμερη απασχόληση

Για ανάγκες Δευτέρα και Τρίτη, προβλέπεται 13ωρη εργασία και στις δύο ημέρες (26 ώρες). Οι υπόλοιπες 22 ώρες κατανέμονται σε Τετάρτη-Παρασκευή με 7,5 ώρες ημερησίως, διατηρώντας το εβδομαδιαίο όριο.

Ο γενικός γραμματέας Εργασίας Νίκος Μηλαπίδης τονίζει την «κουλτούρα καλής πίστης», υπογραμμίζοντας ότι ο χρόνος εργασίας δεν είναι ελεύθερης διαμόρφωσης. Τα όρια παραμένουν: 40 ώρες εβδομαδιαίως βασικά, 48 με υπερωρίες ανά 4 μήνες και μέγιστο 150 ώρες υπερωρίας ετησίως. Η άρνηση υπερωρίας προστατεύεται νομοθετικά, χωρίς να επιτρέπονται απολύσεις ή δυσμενείς αλλαγές.

Εξορθολογισμός Διευθέτησης Χρόνου Εργασίας

Το νομοσχέδιο ορίζει τη διευθέτηση από 1 εβδομάδα έως 1 έτος, με κατανομή σε περιόδους αυξημένης (10 ώρες/ημέρα, χωρίς να θεωρείται υπερωρία) και μειωμένης απασχόλησης, πάντα εντός των 40 ωρών εβδομαδιαίως.

