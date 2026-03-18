Νέο «Εξοικονομώ»: Αποπληρωμή μέσω ρεύματος και επιδότηση που φτάνει έως το 80%

Μια νέα φιλοσοφία ενεργειακής πολιτικής, με έντονο κοινωνικό πρόσημο, φέρνει το Ελληνικό Κοινωνικό Κλιματικό Σχέδιο, ενεργοποιώντας παρεμβάσεις συνολικού ύψους 5,3 δισ. ευρώ για την περίοδο έως το 2032. Στο κέντρο του σχεδιασμού βρίσκεται το νέο «Εξοικονομώ», το οποίο δεν επεκτείνεται μόνο ως προς την κλίμακα, αλλά αλλάζει και τη λογική χρηματοδότησης, με βασική καινοτομία την αποπληρωμή της ίδιας συμμετοχής μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας.

Η δέσμη των 25 παρεμβάσεων παρουσιάστηκε από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση. Στόχος είναι η στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, ώστε να προχωρήσουν σε ενεργειακή αναβάθμιση, να αποκτήσουν πρόσβαση σε κοινωνική στέγαση και να ωφεληθούν από φθηνότερες μεταφορές.

Στο επίκεντρο νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις

Το σχέδιο εκτιμάται ότι μπορεί να ωφελήσει περίπου 1,5 εκατ. νοικοκυριά και 70.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε οικογένειες, νοικοκυριά με μέλος ΑμεΑ, αλλά και σε όσους αντιμετωπίζουν ενεργειακή και μεταφορική φτώχεια, δηλαδή δυσκολεύονται να καλύψουν ανάγκες όπως θέρμανση, ψύξη, ρεύμα και μετακίνηση. Για τις επιχειρήσεις, δικαιούχοι είναι μονάδες με έως 9 εργαζόμενους και κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ.

Τα εισοδηματικά κριτήρια για τα νοικοκυριά περιλαμβάνουν:

μονομελές χωρίς παιδιά και χωρίς αναπηρία: 10.500 ευρώ

μονογονεϊκό με 1 παιδί και χωρίς αναπηρία: 13.650 ευρώ

μονογονεϊκό με 1 παιδί και 1 μέλος με αναπηρία: 16.650 ευρώ

έγγαμο χωρίς παιδιά και χωρίς αναπηρία: 20.800 ευρώ

έγγαμο με 2 παιδιά και χωρίς αναπηρία: 27.100 ευρώ

έγγαμο με 2 παιδιά και μέλος με αναπηρία: 30.100 ευρώ

έγγαμο με περισσότερα από 3 παιδιά και μέλος με αναπηρία: 36.400 ευρώ

Νέο «Εξοικονομώ» με υψηλές επιδοτήσεις

Κεντρικός άξονας του σχεδίου είναι το «Εξοικονομώ» για νοικοκυριά, με προϋπολογισμό 1,2 δισ. ευρώ, το οποίο θα αφορά περίπου 62.000 κατοικίες. Το πρόγραμμα καλύπτει παρεμβάσεις όπως θερμομόνωση, θερμοπροσόψεις, αντικατάσταση κουφωμάτων και συστήματα σκίασης, με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών.

Τα ποσοστά επιδότησης μπορούν να ξεπερνούν το 80%, καλύπτοντας σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και τον ΦΠΑ, μειώνοντας σημαντικά το τελικό κόστος για τον πολίτη. Ενδεικτικά, για έργο ύψους 24.800 ευρώ, η επιδότηση μπορεί να φτάσει τα 19.800 ευρώ, αφήνοντας ίδια συμμετοχή περίπου 5.000 ευρώ.

Η πιο ουσιαστική αλλαγή αφορά ακριβώς αυτό το ποσό: για πρώτη φορά, η ίδια συμμετοχή θα μπορεί να εξοφλείται σταδιακά μέσω του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να ξεπεραστεί το βασικό εμπόδιο της αρχικής χρηματοδότησης, που μέχρι σήμερα απέκλειε αρκετά νοικοκυριά από το πρόγραμμα.

Ξεχωριστό πρόγραμμα για πολύ μικρές επιχειρήσεις

Το νέο πλαίσιο περιλαμβάνει και ειδικό «Εξοικονομώ» για πολύ μικρές επιχειρήσεις, με προϋπολογισμό 394 εκατ. ευρώ, το οποίο εκτιμάται ότι θα καλύψει περίπου 10.000 επιχειρήσεις. Οι παρεμβάσεις θα αφορούν τόσο την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων όσο και την αντικατάσταση ενεργειακού εξοπλισμού, όπως αντλίες θερμότητας και ηλιακοί θερμοσίφωνες, με στόχο τη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Παρεμβάσεις και στα συστήματα θέρμανσης

Ξεχωριστό σκέλος του σχεδίου αφορά την αντικατάσταση ενεργοβόρων συστημάτων θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού, με προϋπολογισμό από 930 έως 950 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, περίπου 170.000 νοικοκυριά θα εγκαταστήσουν αντλίες θερμότητας και ακόμη 110.000 θα προχωρήσουν σε τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων, με επιδοτήσεις που φτάνουν επίσης έως το 80%.

Στο πεδίο της άμεσης οικονομικής ενίσχυσης, περίπου 780.000 νοικοκυριά θα λάβουν αυξημένο επίδομα θέρμανσης, με ενίσχυση έως 100 ευρώ ετησίως για την περίοδο 2027–2032. Έτσι, το νέο πλέγμα μέτρων δεν περιορίζεται μόνο στην ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά επιχειρεί να ενισχύσει συνολικά την ανθεκτικότητα των πιο ευάλωτων ομάδων απέναντι στο αυξημένο κόστος διαβίωσης.

