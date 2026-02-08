Νέο gov.gr: Από ψηφιακή πύλη σε προσωποποιημένο σημείο επαφής πολίτη και κράτους

Το gov.gr, η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, εξελίσσεται σε ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό εργαλείο εξυπηρέτησης, σηματοδοτώντας μια νέα φάση στη σχέση πολίτη και κράτους. Από την αρχική του λειτουργία, εν μέσω της πανδημίας, έως σήμερα, το gov.gr έχει μετατραπεί σε κεντρικό κόμβο ψηφιακών υπηρεσιών, φιλοξενώντας πλέον περισσότερες από 2.230 υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησης, εποπτευόμενων φορέων, ανεξάρτητων αρχών και περιφερειών.

Η αυξημένη χρήση της πλατφόρμας, με περισσότερες από 2,5 εκατομμύρια επισκέψεις σε μηνιαία βάση, οδήγησε στον επανασχεδιασμό του gov.gr, με στόχο τη μετάβαση από έναν εκτενή κατάλογο υπηρεσιών σε ένα ενιαίο, προσωποποιημένο σημείο επαφής του πολίτη με τη Δημόσια Διοίκηση. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η υλοποίηση του έργου CRM «Ενιαία Ψηφιακή Υποδομή Εξυπηρέτησης Πολιτών και Επιχειρήσεων».

Προσωποποιημένη εξυπηρέτηση

Με τη νέα λειτουργία, οι πολίτες αποκτούν συγκεντρωμένη εικόνα των αιτημάτων, των υποθέσεων, των εγγράφων και των ραντεβού τους μέσω της λεγόμενης Περιοχής Πολίτη, η οποία λειτουργεί ως ψηφιακή θυρίδα. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει σταθερό και ενιαίο τρόπο αλληλεπίδρασης με το κράτος, ανεξαρτήτως φορέα ή καναλιού επικοινωνίας.

Παράλληλα, ενισχύεται η δυνατότητα στοχευμένης ενημέρωσης, με τους φορείς να αποστέλλουν εξατομικευμένα μηνύματα στη θυρίδα του πολίτη, ενώ η ενοποίηση των ραντεβού προσφέρει ενιαία προβολή όλων των προγραμματισμένων επισκέψεων στον δημόσιο τομέα, συνδεδεμένων με τον Προσωπικό Αριθμό Πολίτη.

Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας

Ο επανασχεδιασμός του gov.gr βασίζεται σε εκσυγχρονισμένη αρχιτεκτονική, με ανανεωμένη ταξινομία και διευρυμένες διαλειτουργικότητες. Το νέο μοντέλο επιτρέπει την υποστήριξη πιο σύνθετων ψηφιακών διαδικασιών και τη σταδιακή ενσωμάτωση φορέων με διαφορετικά λειτουργικά χαρακτηριστικά, όπως πανεπιστήμια, νοσοκομεία και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η διαλειτουργικότητα των συστημάτων δημιουργεί συνεκτικές ροές δεδομένων, ενισχύοντας τόσο την ταχύτητα διεκπεραίωσης όσο και την ποιότητα της παρεχόμενης εξυπηρέτησης, ενώ παράλληλα βελτιώνεται η εντοπισιμότητα των υπηρεσιών και των συνοδευτικών διοικητικών πληροφοριών.

Αναβάθμιση εμπειρίας χρήστη

Η εμπειρία χρήστη ενισχύεται με απλουστευμένη πλοήγηση, συγκεντρωμένη προβολή εγγράφων και υποθέσεων, καθώς και δυνατότητα αξιολόγησης των υπηρεσιών. Παράλληλα, ο ψηφιακός οδηγός mAIgov παρέχει καθοδήγηση για την επιλογή της κατάλληλης υπηρεσίας και τη διεκπεραίωση συχνών διαδικασιών.

Σε επίπεδο Δημόσιας Διοίκησης, το νέο διαχειριστικό περιβάλλον της πλατφόρμας προσφέρει ενιαία επιχειρησιακή εποπτεία, αποκεντρώνοντας την παραγωγή και διαχείριση των υπηρεσιών στους ίδιους τους φορείς, υπό τον συντονισμό και τον έλεγχο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η μετάβαση στο νέο μοντέλο φιλοδοξεί να διαμορφώσει μια συνεχή και σταθερή ψηφιακή σχέση μεταξύ πολίτη, επιχείρησης και κράτους, με βασικούς άξονες την προσωποποίηση, τη διαφάνεια και τη βελτιωμένη ποιότητα εξυπηρέτησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



