Νέο ιστορικό ρεκόρ για τον χρυσό

Από τις αρχές του 2025, η τιμή του πολύτιμου μετάλλου έχει σημειώσει άνοδο περίπου 70%, η ισχυρότερη ετήσια απόδοση από το 1979, χάρη σε μαζικές αγορές από κεντρικές τράπεζες, εισροές σε ETF και στροφή επενδυτών σε ασφαλή καταφύγια.

Κύριοι παράγοντες η αποδυνάμωση του δολαρίου, οι εντάσεις γύρω από Βενεζουέλα και Ουκρανία, καθώς και η προοπτική νέων μειώσεων επιτοκίων από τη Fed το 2026.