Νέο ιστορικό ρεκόρ για τον χρυσό
Ισχυρή άνοδος λόγω γεωπολιτικών εντάσεων και προσδοκιών για μειώσεις επιτοκίων
Ο χρυσός κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό, υπερβαίνοντας τα 4.500 δολάρια ανά ουγγιά, ενισχυμένος από τις προσδοκίες για περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής στις ΗΠΑ και την κλιμάκωση γεωπολιτικών κινδύνων.
Πετρέλαιο: Πτώση τιμών παρά τους γεωπολιτικούς κινδύνους
Από τις αρχές του 2025, η τιμή του πολύτιμου μετάλλου έχει σημειώσει άνοδο περίπου 70%, η ισχυρότερη ετήσια απόδοση από το 1979, χάρη σε μαζικές αγορές από κεντρικές τράπεζες, εισροές σε ETF και στροφή επενδυτών σε ασφαλή καταφύγια.
Κύριοι παράγοντες η αποδυνάμωση του δολαρίου, οι εντάσεις γύρω από Βενεζουέλα και Ουκρανία, καθώς και η προοπτική νέων μειώσεων επιτοκίων από τη Fed το 2026.
