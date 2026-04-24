Νέο καθεστώς αδειών 2026: Το «σπάσιμο» και οι νέοι κανόνες

Νέα εποχή στις εργασιακές σχέσεις, με την εφαρμογή του νέου πλαισίου για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας. Οι αλλαγές στοχεύουν στην αύξηση της ευελιξίας και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, διατηρώντας ωστόσο ανέπαφο τον πυρήνα των προστατευτικών διατάξεων για την ανάπαυση των εργαζομένων.

Η σημαντικότερη ανατροπή αφορά τη δυνατότητα τμηματικής χορήγησης της άδειας. Πλέον, η άδεια δεν απαιτείται να λαμβάνεται ενιαία. Ο εργαζόμενος μπορεί να καταθέσει έγγραφη αίτηση για να κατανείμει τις ημέρες του σε περισσότερες περιόδους μέσα στο έτος. Ωστόσο, για να διασφαλιστεί η ουσιαστική ξεκούραση, ισχύουν οι εξής περιορισμοί:

Για πενθήμερη εργασία: Τουλάχιστον ένα τμήμα της άδειας πρέπει να περιλαμβάνει 5 συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες .

Για εξαήμερη εργασία: Το αντίστοιχο τμήμα πρέπει να είναι 6 συνεχόμενες ημέρες.

Από το 2026, οι επιχειρήσεις απαλλάσσονται από το άγχος της προαναγγελίας των αδειών στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη». Η διαδικασία γίνεται πλέον απολογιστική: οι εργοδότες υποχρεούνται να καταχωρίζουν τις άδειες εντός του επόμενου μήνα από τη χορήγησή τους. Αυτό μειώνει δραστικά τον διοικητικό φόρτο, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να προσαρμόζονται πιο εύκολα σε έκτακτες αλλαγές του προγραμματισμού.

Διάρκεια και Προϋπηρεσία

Τα δικαιώματα ως προς τον αριθμό των ημερών παραμένουν σταθερά και κλιμακώνονται βάσει της προϋπηρεσίας:

1ο έτος: Αναλογία αδείας βάσει του χρόνου απασχόλησης.

2ο έτος: Έως 21 ημέρες (πενθήμερο) ή 25 ημέρες (εξαήμερο).

3ο έτος και μετά: 22 ημέρες (πενθήμερο) ή 26 ημέρες (εξαήμερο).

Με 10 έτη στον ίδιο εργοδότη (ή 12 συνολικά): 25 ημέρες (πενθήμερο) ή 30 ημέρες (εξαήμερο).

Με 25 έτη προϋπηρεσίας: Προσαύξηση κατά μία επιπλέον ημέρα.

Σύνοψη Δικαιωμάτων

Έτη Προϋπηρεσίας Ημέρες (Πενθήμερο) Ημέρες (Εξαήμερο) 1ο έτος Αναλογικά Αναλογικά 2ο έτος 21 25 3ο – 9ο έτος 22 26 10 έτη (ή 12 συνολικά) 25 30 25 έτη 26 31

Τι παραμένει σταθερό

Θερινή άδεια: Τουλάχιστον το 50% του προσωπικού πρέπει να παίρνει άδεια μεταξύ Μαΐου και Σεπτεμβρίου.

Απαγόρευση αποζημίωσης: Η άδεια δεν μπορεί να αντικατασταθεί με χρήματα, παρά μόνο σε περίπτωση λύσης της σύμβασης.

Χρονικά όρια: Ο εργοδότης οφείλει να χορηγήσει την άδεια εντός 2 μηνών από το αίτημα και οπωσδήποτε πριν τη λήξη του έτους.

