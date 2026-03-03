Νέο κύμα ανατιμήσεων σε τρόφιμα: Ποια προϊόντα παίρνουν «φωτιά»

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον εμπορικό κλάδο, οι καταναλωτές στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν νέες αυξήσεις τιμών σε βασικά αγαθά, ιδιαίτερα στα τρόφιμα, με τις ανατιμήσεις να συνδέονται εν μέρει με την παρατεταμένη ένταση στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις της στις διεθνείς τιμές πρώτων υλών και μεταφορικών.

Από τις τελευταίες ημέρες έχουν ξεκινήσει ανατιμήσεις σε τουλάχιστον 150 κωδικούς προϊόντων, με ποσοστά που φτάνουν έως και το 19% σε ορισμένες κατηγορίες. Οι αυξήσεις αυτές αναμένεται να εμφανιστούν σταδιακά στα ράφια των σούπερ μάρκετ μέχρι το τέλος Μαρτίου 2026, ανάλογα με τα υπάρχοντα αποθέματα στις αποθήκες των λιανεμπόρων. Οι ανατιμήσεις προέρχονται από μεμονωμένες επιχειρήσεις και όχι από το σύνολο των παραγωγών ή εισαγωγέων σε κάθε κατηγορία.

Κυριότερες κατηγορίες και ποσοστά ανατιμήσεων

Θαλασσινά και ψάρια: έως 19%

Αβγά: έως 14%

Μαρμελάδες: 11%

Αποσμητικά: έως 8%

Παγωτά: έως 6%

Χαλβάς: έως 6%

Σαλάμι: 5%

Ελληνικός καφές: έως 4%

Μπισκοτόκρεμα: 4%

Γαλακτοκομικά: 3%

Ηλιέλαιο: 2,4%

Τυριά: 2%

Συσκευασμένα κρέατα: 1,8%

Οι νέες αυξήσεις έρχονται να προστεθούν σε προηγούμενες ανατιμήσεις που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα σε κρέας, καφέ, σοκολάτα, λαχανικά, φρούτα και άλλα είδη διατροφής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), ο πληθωρισμός στα τρόφιμα και τα μη αλκοολούχα ποτά διαμορφώθηκε στο 4,5% τον Ιανουάριο 2026, από 3,6% τον Δεκέμβριο 2025, με σημαντικές αυξήσεις σε ψωμί και αρτοσκευάσματα, κρέατα (μοσχάρι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι), πουλερικά, ψάρια, γαλακτοκομικά, αυγά, φρούτα, λαχανικά, σοκολάτες και καφέ.

Η συνεχιζόμενη ακρίβεια οδηγεί πολλούς καταναλωτές σε περιορισμό των αγορών τους στα απολύτως απαραίτητα, στροφή σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας ή σε προσφορές των σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 4 στους 10 καταναλωτές περιορίζονται στα βασικά, 2 στους 10 αναβάλλουν ή ακυρώνουν αγορές, 1 στους 10 αδυνατούν να καλύψουν ακόμη και τα απαραίτητα, ενώ 9 στους 10 δυσκολεύονται λόγω των υψηλών τιμών στα σούπερ μάρκετ. Η πίεση από την ακρίβεια επεκτείνεται πέρα από τα τρόφιμα, σε ενοίκια, ενέργεια και καύσιμα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



