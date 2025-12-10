Νέο κύμα ιερέων: Αύξηση χειροτονιών στις Μητροπόλεις Πατρών και Καλαβρύτων και Αιγιαλείας

Γιατί ολοένα και περισσότεροι νέοι άνθρωποι γίνονται ιερείς;

Είναι η αναγεννητική δύναμη της πίστης; Είναι ζήτημα βιοπορισμού; Είναι το αποτέλεσμα μιας αδυσώπητης και κουραστικής καθημερινότητας που επιβάλει μια πνευματική στροφή σε μια εσωτερική γαλήνη; Είναι η στροφή σε έναν πιο συντηρητικό τρόπο ζωής απέναντι στην επίπλαστη προοδευτικότητα που χαρακτηρίζει τους καιρούς μας; Είναι όλα αυτά μαζί;

Σε κάθε περίπτωση, όποια απάντηση κι αν επιλέξει να δώσει κάποιος, το σίγουρο είναι ότι τόσο στην Ιερά Μητρόπολη Πατρών, όσο και στην Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα μαζικές χειροτονίες διακόνων ή πρεσβυτέρων. Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις τριών χειροτονιών που έγιναν τις τελευταίες ημέρες στην Ι.Μ. Καλαβρύτων και Αιγιαλείας.

> Στον εορτάζοντα ιερό ναό Αγίας Βαρβάρας Νικολαιίκων Αιγιαλείας, ο Μητροπολίτης Ιερώνυμος χειροτόνησε εις διάκονον τον Αγγελο Τσιντώνη, καταγόμενο από την Πάτρα, έγγαμο και πατέρα τεσσάρων παιδιών.

> Στον εορτάζοντα ιερό ναό Αγίου Νικολάου Μαυρικίου Αιγιαλείας τελέστηκε επίσης η εις διάκονον χειροτονία του Γεωργίου Ηλιάδη, καταγομένου από την Κόρινθο, εγγάμου και πατέρα δύο παιδιών.

> Τέλος, στον κατάμεστο ιερό μητροπολιτικό ναό της Φανερωμένης στο Αίγιο τελέστηκε η εις διάκονον χειροτονία του Κωνσταντίνου Αναστασοπούλου, υιού ιερέως, εγγάμου και πατέρα ενός παιδιού. Μάλιστα, η χειροτονία έγινε ανήμερα της εορτής του Μητροπολίτη πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβροσίου, προσδίδοντας στην ημέρα ξεχωριστή λαμπρότητα.

Με τις συμβουλές και τις παροτρύνσεις που έκανε στους νέους διακόνους, ο Μητροπολίτης Ιερώνυμος έδωσε τη δική του απάντηση στα ερωτήματα του προλόγου μας: «Ο κληρικός καλείται να μιμηθεί το παράδειγμα των Αγίων, όντας κανόνας πίστεως και πραότητος, καλλιεργώντας την ελεημοσύνη και τη φιλανθρωπία, ζώντας μέσα στον κόσμο, χωρίς όμως να αλλοιώνεται από αυτόν, και οδηγώντας τους πιστούς στη σωτηρία μέσω των Ιερών Μυστηρίων».

* Λόγω της μουσικής εκδήλωσης που συνδιοργανώνουν το Χορευτικό Εργαστήρι Αιγίου και ο Σύλλογος Φίλων Βυζαντινής Μουσικής «Φίλιππος Οικονόμου» την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, δεν θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη εσπερινή ομιλία της Κυριακής στο Πνευματικό Κέντρο «Νέοι Ορίζοντες» της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας.

* Το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ι.Μ. Καλαβρύτων και Αιγιαλείας διοργανώνει εορταστικό Bazaar Αγάπης και Φιλανθρωπίας με αφορμή την εορτή των Χριστουγέννων. Στην εν λόγω Εορταγορά, με τη συνεργασία του Δήμου Αιγιαλείας και των χορηγών της περιοχής, θα πωλούνται χριστουγεννιάτικα είδη και τοπικά προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη, ενώ τα έσοδα θα διατεθούν προς ανακούφιση δοκιμαζομένων πολιτών.

Η έναρξη του Φιλανθρωπικού Βazaar θα πραγματοποιηθεί με την τέλεση αγιασμού από τον Μητροπολίτη Ιερώνυμο την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου (18.30), ενώ θα λειτουργεί καθημερινά έως και τη Κυριακή 21 Δεκεμβρίου και ώρες από 10.00 έως 13.00 και από 18.00 έως 20.00 στο Αρχοντικό Παναγιωτοπούλου στο Αίγιο.

