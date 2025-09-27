Νέο μισθολόγιο σε Ενοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας – Από πότε θα δουν αύξηση

Οι αποδοχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας πρόκειται να αυξηθούν σημαντικά τους επόμενους μήνες, με μέσο όρο 1,5 έως 2 επιπλέον μισθούς ετησίως, χάρη στα νέα μέτρα της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο, πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση μισθών των τελευταίων 20 ετών, η οποία θα φανεί ήδη από τον Οκτώβριο με την εφαρμογή των αναμορφωμένων ειδικών μισθολογίων. Οι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων θα δουν μεσοσταθμικά αύξηση 145 ευρώ μηνιαίως, ενώ οι εργαζόμενοι σε Αστυνομία, Πυροσβεστική και Λιμενικό θα κερδίσουν περίπου 111 ευρώ τον μήνα.

Έχει προηγηθεί η χορήγηση του οριζόντιου επιδόματος επικινδυνότητας από τον Ιούλιο, που σημαίνει ότι μέσα σε τρεις μήνες οι ένστολοι έχουν ήδη ενισχυθεί κατά πάνω από 200 ευρώ μηνιαίως.

Φορολογική μεταρρύθμιση και ελαφρύνσεις

Από τον Ιανουάριο θα τεθεί σε ισχύ η φορολογική μεταρρύθμιση με μείωση του συντελεστή φόρου εισοδήματος κατά δύο μονάδες για εισοδήματα 10.000–40.000 ευρώ. Έτσι, μισθωτοί και συνταξιούχοι της μεσαίας τάξης θα έχουν μικρότερες κρατήσεις. Επιπλέον, οι φοροελαφρύνσεις για οικογένειες με παιδιά θα ενισχύσουν τα εισοδήματα, ενώ οι νέοι έως 25 ετών θα απολαμβάνουν πλήρη απαλλαγή φόρου έως 20.000 ευρώ.

Η πρόβλεψη αυτή αφορά άμεσα τους νεοδιορισμένους ένστολους, που εισέρχονται στην υπηρεσία σε νεαρή ηλικία και επομένως θα επωφεληθούν για μεγαλύτερο διάστημα της σταδιοδρομίας τους. Τα μεγαλύτερα στελέχη θα δουν επίσης μείωση παρακρατήσεων, αυξάνοντας το καθαρό τους εισόδημα.

Ενδεικτικά παραδείγματα

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ανθυπολοχαγός έως 25 ετών θα δει τις αποδοχές του να αυξάνονται από 1.151 σε 1.352 ευρώ μηνιαίως (+201 ευρώ). Για την ηλικία 26–30 ετών, οι καθαρές αποδοχές ανεβαίνουν από 1.199 σε 1.395 ευρώ (+196 ευρώ). Στην Αστυνομία, νεοδιορισμένος αρχιφύλακας 22 ετών θα δει τον μισθό του να ανεβαίνει από 947 σε 1.040 ευρώ (+93 ευρώ).

Επόμενες αυξήσεις

Τον Απρίλιο αναμένεται νέα ενίσχυση με την αύξηση του κατώτατου μισθού, που καλύπτει και το Δημόσιο, συμπαρασύροντας τα επιδόματα και τις «ξεπαγωμένες» τριετίες. Πρόκειται για την έκτη αύξηση βασικής αμοιβής από το 2019, ενισχύοντας έμμεσα και άμεσα τους ενστόλους.

Συνολικά, τα περίπου 150.000 στελέχη αναμένεται να κερδίσουν ετησίως 1,5 έως 2 επιπλέον μισθούς, γεγονός που αναβαθμίζει ουσιαστικά τις συνθήκες εργασίας και απολαβών τους.

πηγή: newmoney.gr

