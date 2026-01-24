Νέο νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση: Fast track άδειες, Tech visas και αυστηρότερο πλαίσιο για παράνομους και ΜΚΟ

Σημαντικές αλλαγές στη μεταναστευτική πολιτική φέρνει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας, την κάλυψη αναγκών σε εργατικό δυναμικό και την αυστηροποίηση των ποινών για την παράνομη μετανάστευση και τη διακίνηση.

24 Ιαν. 2026 15:24
Pelop News

Σε μια συνολική αναμόρφωση του πλαισίου για τη νόμιμη μετανάστευση προχωρά η κυβέρνηση, με νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή και αναμένεται να συζητηθεί την επόμενη εβδομάδα στις αρμόδιες επιτροπές, εισάγοντας ταχύτερες διαδικασίες αδειοδότησης, νέες κατηγορίες θεωρήσεων και αυστηρότερες ρυθμίσεις για την παράνομη μετανάστευση.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, τόνισε ότι το νέο πλαίσιο επιχειρεί να βάλει τέλος σε χρόνιες καθυστερήσεις και γραφειοκρατικά αδιέξοδα, διευκολύνοντας τη νόμιμη εργασία πολιτών τρίτων χωρών, ιδιαίτερα σε τομείς με μεγάλες ανάγκες, όπως η αγροτική παραγωγή, οι κατασκευές και ο τουρισμός. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα παραμένει αυστηρή απέναντι στην παράνομη μετανάστευση.

Το νομοσχέδιο προβλέπει παρεμβάσεις σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αδειοδότησης, με μείωση της γραφειοκρατίας και επιτάχυνση των διαδικασιών. Εισάγεται αυτόματη ανανέωση για συγκεκριμένες κατηγορίες αδειών διαμονής, με ελάχιστη διάρκεια δύο ετών, ενώ ενισχύονται και απλουστεύονται οι διαδικασίες μετάκλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες. Παρέχεται επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στην αλλαγή εργοδότη και θεσπίζεται fast track διαδικασία για εργαζόμενους σε μεγάλα δημόσια έργα και στρατηγικές επενδύσεις.

Στο πεδίο της διεθνούς συνεργασίας, προωθούνται διμερείς συμφωνίες με χώρες προέλευσης, με έμφαση τόσο στη νόμιμη κινητικότητα όσο και στην επιστροφή παράνομα διαμενόντων. Το νομοσχέδιο εισάγει επίσης νέες κατηγορίες θεωρήσεων, όπως Tech visa και Talent visa, με στόχο την προσέλκυση υψηλής εξειδίκευσης ανθρώπινου δυναμικού, ενώ ενισχύεται και το καθεστώς της Blue Card για ειδικευμένους εργαζόμενους.

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για φοιτητές και ερευνητές, καθώς οι άδειες διαμονής θα ισχύουν για όλη τη διάρκεια των σπουδών, με δυνατότητα μερικής απασχόλησης και παραμονής μετά την αποφοίτηση για αναζήτηση εργασίας. Παράλληλα, αξιοποιούνται δικαιούχοι διεθνούς προστασίας μέσω προγραμμάτων κατάρτισης και ένταξης στην αγορά εργασίας.

Στο σκέλος της ασφάλειας, το νομοσχέδιο προβλέπει αυστηρές ποινές για τη διακίνηση μεταναστών, ακόμη και ισόβια κάθειρξη για διακινητές, καθώς και απώλεια καθεστώτος νομιμότητας για όσους συνδράμουν παράνομη μετανάστευση. Εισάγεται επίσης δυνατότητα υφ’ όρων απόλυσης αλλοδαπών που εκτίουν πλημμεληματικές ποινές, με προϋπόθεση την άμεση απέλαση.

Αναθεωρείται και το πλαίσιο λειτουργίας των ΜΚΟ, με στόχο τη διαφάνεια και τον αυστηρό έλεγχο, ενώ προβλέπονται βαριές κυρώσεις και διαγραφή από το μητρώο για οργανώσεις ή μέλη που εμπλέκονται σε διακίνηση. Οι συμβάσεις θα πραγματοποιούνται πλέον αποκλειστικά μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών.

Τέλος, συστήνεται Επιτροπή Συντονισμού Μεταναστευτικής Πολιτικής, με σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων και τον καλύτερο συντονισμό των αρμόδιων φορέων, σηματοδοτώντας μια πιο συγκροτημένη και στοχευμένη προσέγγιση στη διαχείριση της νόμιμης μετανάστευσης.

