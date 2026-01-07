Νέο περιστατικό μέθης ανήλικης: 13χρονη λιποθύμησε στο Περιστέρι μετά την κατανάλωση αλκοόλ

Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο «Αγία Σοφία» εκτός κινδύνου. Οι αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων

07 Ιαν. 2026 10:22
Pelop News

Συναγερμός σήμανε στις αρχές τα μεσάνυχτα της Τρίτης, όταν μια 13χρονη εντοπίστηκε σε λιπόθυμη κατάσταση στο Περιστέρι.

Η αστυνομική έρευνα έδειξε ότι η ανήλικη είχε καταναλώσει αλκοόλ που είχε προμηθευτεί από τοπικό περίπτερο. Το περιστατικό συνέβη ενώ η κοπέλα βρισκόταν με παρέα.

Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τη 13χρονη στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία». Σύμφωνα με ιατρικές πληροφορίες, η κατάσταση της ανήλικης δεν εμπνέει ανησυχία και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ προχώρησαν στη σύλληψη του πατέρα της κοπέλας για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, καθώς και του 52χρονου ιδιοκτήτη του περιπτέρου για παραβίαση της νομοθεσίας σχετικά με την πώληση αλκοόλ και καπνικών προϊόντων σε ανηλίκους.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστώσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες η ανήλικη προμηθεύτηκε το αλκοόλ.

