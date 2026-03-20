Νέο πλήγμα για το Ιράν με τον θάνατο του Ισμαήλ Αχμαντί

Η είδηση έρχεται λίγες ώρες μετά τις αναφορές για τον θάνατο του Αλί Μοχαμάντ Ναϊνί, εκπροσώπου και αναπληρωτή επικεφαλής δημοσίων σχέσεων των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, σε πλήγμα που, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, αποδόθηκε σε ΗΠΑ και Ισραήλ.

20 Μαρ. 2026 16:35
Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν την Παρασκευή 20 Μαρτίου τον θάνατο του στρατηγού Ισμαήλ Αχμαντί, ο οποίος φέρεται να ήταν επικεφαλής πληροφοριών των δυνάμεων Μπασίτζ και αναπληρωτής του διοικητή τους. Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, επρόκειτο για ένα από τα πιο σημαντικά στελέχη της οργάνωσης, σε μια συγκυρία όπου η ιρανική πλευρά καταγράφει συνεχείς απώλειες στην ανώτερη στρατιωτική και ασφαλείας της δομή. Η πληροφορία για τον Αχμαντί μεταδίδεται μέχρι στιγμής κυρίως από ιρανικές πηγές και δεν έχει επιβεβαιωθεί με ανεξάρτητο τρόπο από μεγάλα διεθνή πρακτορεία.

Η είδηση έρχεται λίγες ώρες μετά τις αναφορές για τον θάνατο του Αλί Μοχαμάντ Ναϊνί, εκπροσώπου και αναπληρωτή επικεφαλής δημοσίων σχέσεων των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, σε πλήγμα που, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, αποδόθηκε σε ΗΠΑ και Ισραήλ.

Παράλληλα, μόλις πριν από λίγα 24ωρα, το Reuters είχε μεταδώσει και τον θάνατο του διοικητή των Μπασίτζ, Γκολαμρέζα Σολεϊμανί, επίσης έπειτα από επιθέσεις που αποδίδονται στις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Αυτό δείχνει ότι οι παραστρατιωτικές δομές του Ιράν βρίσκονται στο επίκεντρο των επιχειρήσεων, με το πλήγμα στην ηγεσία τους να αποκτά πλέον πιο συστηματικά χαρακτηριστικά.

Περιορισμένες πληροφορίες για τις συνθήκες

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί αναλυτικά στοιχεία για τις ακριβείς συνθήκες, την τοποθεσία ή τον χρόνο θανάτου του Ισμαήλ Αχμαντί. Αυτό σημαίνει ότι η είδηση παραμένει, προς το παρόν, μερικώς τεκμηριωμένη σε επίπεδο διεθνούς επιβεβαίωσης, παρότι εντάσσεται σε ένα ευρύτερο μοτίβο απωλειών κορυφαίων ιρανικών στελεχών τις τελευταίες ημέρες.

Ο θάνατος του Αχμαντί καταγράφεται ενώ ο πόλεμος ανάμεσα σε Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ έχει ήδη περάσει στην τρίτη εβδομάδα, με την περιφερειακή ένταση να αυξάνεται και το Ιράν να προειδοποιεί ανοιχτά για νέες κινήσεις αντιποίνων.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:23 Θραύσματα από αναχαιτισμένο ιρανικό πύραυλο έπεσαν στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ
17:21 Μπακς για Αντετοκούνμπο: «Θα υπογράψει επέκταση συμβολαίου ή θα τον ανταλλάξουμε»!
17:15 Ο Κίμωνας Κουρής στο καστ της νέας ταινίας του Μπραντ Πιτ που γυρίζεται στην Ελλάδα
17:12 Νόρα Δράκου: «Θα είμαι γυναίκα από ατσάλι…», τραυματισμός στον ώμο και επέμβαση, τέλος η σεζόν!
17:08 Ρεκόρ αφίξεων κρουαζιερόπλοιων στα ελληνικά λιμάνια το 2025 – Για ποια λιμάνια υπάρχει ενδιαφέρον για το 2026
17:05 Χεζμπολάχ: Αρνείται ότι διατηρούσε «τρομοκρατικά δίκτυα» σε Εμιράτα και Κουβέιτ
17:00 Πέγκυ Ζήνα: Επιστρέφει με το νέο τραγούδι «Άμυνα» και εντυπωσιακό video clip
17:00 Ντόρα Μπακογιάννη στην «Π»: Η ΝΔ κινδυνεύει μόνο από τον εαυτό της – Τι είπε για το ΠΑΣΟΚ και τον Τσίπρα ΒΙΝΤΕΟ
16:53 Τσακ Νόρις: Η ζωή του ανθρώπου που έγινε σύμβολο του action
16:45 Περιπέτεια με αίσιο τέλος: Μαθητές εγκλωβίστηκαν σε χιονοθύελλα στην Ευρυτανία
16:35 Νέο πλήγμα για το Ιράν με τον θάνατο του Ισμαήλ Αχμαντί
16:32 Το Επιμελητήριο Αχαΐας καλεί τους επιχειρηματίες σε ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση για πρόγραμμα 23 εκατ. ευρώ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
16:30 Χρυσοστόμου για οντισιόν του παρελθόντος: «Μου ζητούσαν πράγματα που δεν είχαν σχέση με τον ρόλο»
16:21 Μειωμένος ο τζίρος στη βιομηχανία στην αρχή του 2026, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ
16:14 Πέθανε ο θρυλικός ηθοποιός και μαχητής Τσακ Νόρις
16:10 Πάτρα: Ευεξήγητη η επιμονή του Εισαγγελέα για ευαισθητοποίηση της κοινωνίας
16:09 Τραμπ κατά ΝΑΤΟ για τον πόλεμο με το Ιράν: «Δειλοί, θα το θυμόμαστε»
16:03 Η ακαταστασία στο σπίτι φορτώνει και το μυαλό – Τι δείχνει η επιστήμη
15:59 Το νησί του Ειρηνικού που έγινε προορισμός για «αμερικανικές» γέννες από οικογένειες της Κίνας
15:57 Σειρήνες στο Ιντσιρλίκ: Ψευδής συναγερμός λέει το τουρκικό υπουργείο Άμυνας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
