Νέο πλήγμα για το Ιράν με τον θάνατο του Ισμαήλ Αχμαντί

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν την Παρασκευή 20 Μαρτίου τον θάνατο του στρατηγού Ισμαήλ Αχμαντί, ο οποίος φέρεται να ήταν επικεφαλής πληροφοριών των δυνάμεων Μπασίτζ και αναπληρωτής του διοικητή τους. Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, επρόκειτο για ένα από τα πιο σημαντικά στελέχη της οργάνωσης, σε μια συγκυρία όπου η ιρανική πλευρά καταγράφει συνεχείς απώλειες στην ανώτερη στρατιωτική και ασφαλείας της δομή. Η πληροφορία για τον Αχμαντί μεταδίδεται μέχρι στιγμής κυρίως από ιρανικές πηγές και δεν έχει επιβεβαιωθεί με ανεξάρτητο τρόπο από μεγάλα διεθνή πρακτορεία.

Η είδηση έρχεται λίγες ώρες μετά τις αναφορές για τον θάνατο του Αλί Μοχαμάντ Ναϊνί, εκπροσώπου και αναπληρωτή επικεφαλής δημοσίων σχέσεων των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, σε πλήγμα που, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, αποδόθηκε σε ΗΠΑ και Ισραήλ.

Παράλληλα, μόλις πριν από λίγα 24ωρα, το Reuters είχε μεταδώσει και τον θάνατο του διοικητή των Μπασίτζ, Γκολαμρέζα Σολεϊμανί, επίσης έπειτα από επιθέσεις που αποδίδονται στις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Αυτό δείχνει ότι οι παραστρατιωτικές δομές του Ιράν βρίσκονται στο επίκεντρο των επιχειρήσεων, με το πλήγμα στην ηγεσία τους να αποκτά πλέον πιο συστηματικά χαρακτηριστικά.

Περιορισμένες πληροφορίες για τις συνθήκες

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί αναλυτικά στοιχεία για τις ακριβείς συνθήκες, την τοποθεσία ή τον χρόνο θανάτου του Ισμαήλ Αχμαντί. Αυτό σημαίνει ότι η είδηση παραμένει, προς το παρόν, μερικώς τεκμηριωμένη σε επίπεδο διεθνούς επιβεβαίωσης, παρότι εντάσσεται σε ένα ευρύτερο μοτίβο απωλειών κορυφαίων ιρανικών στελεχών τις τελευταίες ημέρες.

Ο θάνατος του Αχμαντί καταγράφεται ενώ ο πόλεμος ανάμεσα σε Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ έχει ήδη περάσει στην τρίτη εβδομάδα, με την περιφερειακή ένταση να αυξάνεται και το Ιράν να προειδοποιεί ανοιχτά για νέες κινήσεις αντιποίνων.

