Νέο πρόγραμμα 37 εκατ. ευρώ για ανέργους 18-29 ετών – Επιδότηση 17.500 ευρώ για νέες επιχειρήσεις

Εντός του Ιανουαρίου 2026 αναμένεται να προκηρυχθεί το νέο «ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενίσχυσης της νέας επιχειρηματικότητας για ανέργους, ηλικίας 18-29 ετών», συνολικού προϋπολογισμού 37 εκατ. ευρώ. Η δράση δίνει έμφαση στις γυναίκες και σε επιχειρηματικές δραστηριότητες που εντάσσονται στην ψηφιακή και την πράσινη οικονομία.

Στόχος η αυτοαπασχόληση και οι νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 12 μηνών και βασικό στόχο την προώθηση της αυτοαπασχόλησης και τη δημιουργία νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από 2.114 ανέργους. Απευθύνεται κυρίως σε νέους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, προσφέροντας μια ουσιαστική διέξοδο ένταξης στην αγορά εργασίας μέσω της επιχειρηματικότητας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις άνεργες γυναίκες, αλλά και σε επιχειρηματικά σχέδια που συνδέονται με την ψηφιακή μετάβαση και την πράσινη ανάπτυξη, τομείς που αποτελούν κεντρικές προτεραιότητες τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ακριβής ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων, καθώς και η καταληκτική προθεσμία, θα ανακοινωθούν με νεότερο δελτίο Τύπου.

Ύψος και τρόπος καταβολής της ενίσχυσης

Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 17.500 ευρώ ανά επιχείρηση και καταβάλλεται σταδιακά, υπό την προϋπόθεση της βιωσιμότητας και της συνεχούς λειτουργίας της επιχείρησης, σε τρεις δόσεις:

1η δόση – 4.700 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας (Ορόσημο Α).

2η δόση – 6.400 ευρώ, μετά τη συμπλήρωση έξι μηνών λειτουργίας της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της πραγματικής λειτουργίας μέσω αυτοψίας (Ορόσημο Β).

3η δόση – 6.400 ευρώ, μετά τη συμπλήρωση 12 μηνών συνεχούς λειτουργίας, κατόπιν νέας αυτοψίας (Ορόσημο Γ).

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι της δράσης είναι άνεργοι ηλικίας 18 έως 29 ετών, εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ, οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΑΕΚ – νέοι που δεν εργάζονται, δεν σπουδάζουν και δεν συμμετέχουν σε κατάρτιση). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης συνοδευόμενης από επιχειρηματικό σχέδιο.

Ηλεκτρονική υποβολή μέσω ΟΠΣΚΕ

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Για τη σύνδεση απαιτείται η χρήση web browser και πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση opske.gr.

Χρηματοδότηση και αξιολόγηση

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+), στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή ΕΣΠΑ 2021-2027». Η διαδικασία, η μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων θα περιγράφονται αναλυτικά στη Δημόσια Πρόσκληση που θα εκδοθεί.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



