Νέο ράλι ανόδου σε προϊόντα, πόσο θα κοστίσει το χριστουγεννιάτικο τραπέζι

Σούπερ Μάρκετ
10 Δεκ. 2025 7:58
Pelop News

Ο χορός της ακρίβειας καλά κρατεί με τις ετήσιες ανατιμήσεις σε προϊόντα να καταγράφουν 22,9% στις σοκολάτες, 20,7% στον καφέ, 13% στα κρέατα, 9% στα φρούτα, 4,4% στα αυγά και τα γαλακτοκομικά, 1,9% ψωμί και δημητριακά. Υψηλότερες κατά 6,9% είναι οι τιμές στα προϊόντα ζαχαροπλαστικής και 7,7 σε εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία.

Συνεπώς με τα κρέατα να βρίσκονται στο +13% και τα γλυκά στο +7,7% μπορεί να καταλάβει κανείς ότι το κόστος στο Χριστουγεννιάτικο τραπέζι θα είναι τουλάχιστον 10% μεγαλύτερο σε σχέση με πέρυσι.

Ήδη σε αρκετά ζαχαροπλαστεία και φούρνους καταγράφονται ανατιμήσεις σε μελομακάρονα και κουραμπιέδες κατά 1 με 2 ευρώ ενώ η τιμή στο μοσχάρι έχει φτάσει πλέον τα 20 ευρώ το κιλό.

Σε πτώση οι τιμές στις πρώτες ύλες

Η ακρίβεια επιμένει τη στιγμή μάλιστα που το κόστος για τις πρώτες ύλες, βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα. Δηλαδή συνεχίζει να είναι μεγάλο το εύρος των τιμών, η ψαλίδα δηλαδή από το χωράφι στο ράφι.  Ειδικότερα, παρά τη σταθερή αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές πρώτων υλών, οι τιμές σε πολλά προϊόντα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Μάλιστα, οι τιμές στα τρόφιμα όχι μόνο παραμένουν υψηλές, αλλά αυξάνονται, την ώρα που σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες καταγράφονται κάποιες μειώσεις.

Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών τροφίμων έχει υποχωρήσει κατά 1,2% τον Νοέμβριο σε σχέση με τον Οκτώβριο και κατά 2,1% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Αντίστοιχα η τιμής του κακάο έχει υποχωρήσει κατά 45% μέσα σε έναν χρόνο, υποχωρώντας πλέον στα 5.300 δολάρια ο τόνος από 9.700 δολάρια πέρυσι.

Σημειώνεται επίσης ότι τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς επιβαρύνει σημαντικά και το κόστος για τα ενοίκια το οποίο έχει αυξηθεί κατά 8,6%.

Πηγή: enikos.gr

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Αυτές οι σούπες δυναμώνουν το ανοσοποιητικό και μας προστατεύουν από ιώσεις και λοιμώξεις
23:39 Αρίνια Σαμπαλένκα: Δεν έχω τίποτα εναντίον των τρανς αλλά δεν είναι δίκαιο να παίζουν κόντρα σε γυναίκες
23:21 Σμόκι Ρόμπινσον: Αίτηση περιοριστικής εντολής σε βάρος γυναίκας που τον κατηγορεί για σεξουαλική κακοποίηση
22:55 «Αυτό που δέχομαι πάρα πολύ είναι σεξουαλικά πεσίματα» η αποκάλυψη της Ναταλίας Δραγούμη
22:45 Οι αξίες των Ελλήνων του εξωτερικού, Τζίμας, Κωστούλας και Μαυροπάνος
22:36 Τέβιν Μακ: Κάτοικος Ρόδου ο πρώην άσος του Απόλλωνα
22:27 «Με ντροπή, με ταπεινότητα να αξίζω άραγε τόση αγάπη;» συγκλονίζει η ψυχολόγος Άννα Κανδαράκη
22:21 ΗΠΑ: Απίστευτο, οι τουρίστες από 42 χώρες-ανάμεσα τους και η Ελλάδα- υποχρεωμένοι να προσκομίζουν ιστορικό 5 ετών στα social media, για να μπουν στη χώρα!
22:11 Φοινικούντα: Τα σημεία κλειδιά της υπόθεσης, η διαθήκη και τα τηλέφωνα «έκαψαν» τον ανιψιό και μπήκε στο κάδρο για τη διπλή δολοφονία, ΒΙΝΤΕΟ
22:00 Γάζα: Ο αθέατος πόλεμος και οι ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις, με τις… ευλογίες του Ισραήλ, ΒΙΝΤΕΟ
21:50 «Υπάρχει σχέδιο και στρατηγική αρκεί να έρθουν οι αγρότες»
21:41 Ηλικιωμένος σε χωριό της Αιγιάλειας τραυματίστηκε από κυνηγετικό όπλο
21:31 Περίεργη εξαφάνιση 16χρονης στην Αθήνα
21:21 Με κάθε επισημότητα ο Μόντε Μόρις στον Ολυμπιακό, ΒΙΝΤΕΟ
21:12 Κολομβία: Ο Πρόεδρος της χώρας προτείνει «γενική αμνηστία» και τον σχηματισμό «μεταβατικής κυβέρνησης»
21:01 Η Γκιλφόιλ στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: Όλα όσα συζήτησε με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη
20:52 Το Ισραήλ «διώχνει» τη μία χώρα μετά την άλλη από τη Eurovision 2026
20:43 «Ο ξάδερφός μου μετά την διπλή δολοφονία ένιωθε βασιλιάς», ξέσπασμα για όσα έγιναν στη Φοινικούντα
20:31 Πάτρα: Άγρια επίθεση με κατσαβίδι και απόπειρα ληστείας σε δύο 23χρονους στο κέντρο της πόλης
20:21 Ελλάδα: Συνολικά 7 κλινικές είχαν λάβει το σπέρμα του Δανού δότη με το γονίδιο καρκίνου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ