Νέο ράλι στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Το Χρηματιστήριο Αθηνών συνεχίζει την ανοδική του πορεία για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026, με τους αγοραστές να διατηρούν σαφές προβάδισμα και τον Γενικό Δείκτη να ενισχύεται κατά +2,28%, διαμορφώνοντας στις 2.209,96 μονάδες (υψηλό ημέρας 2.211,71, χαμηλό 2.156,75).

Μετά το χθεσινό ισχυρό ράλι +4,16% – το καλύτερο των τελευταίων 11 μηνών – η Λεωφόρος Αθηνών απορρόφησε μέρος των απωλειών σχεδόν -10% που είχε καταγράψει το προηγούμενο τριήμερο, λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Οι επενδυτές φαίνεται να υιοθετούν πιο μετριοπαθή στάση απέναντι στις εξελίξεις, ενώ η απόδοση του ΧΑ εντός του 2026 διαμορφώνεται πλέον σε +1,9%.

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρίσκεται η Τράπεζα Πειραιώς, λόγω της Capital Markets Day που πραγματοποιείται σήμερα, με αναλυτές να αναμένουν νεότερες εξελίξεις για το στρατηγικό πλάνο, τη μείωση κόκκινων δανείων και τις προοπτικές μερισμάτων. Παράλληλα, νέο κύμα συμφωνιών και ανακοινώσεων από εισηγμένες ενισχύει το θετικό κλίμα.

Η αγορά δείχνει ανθεκτικότητα παρά την ανησυχία από την άνοδο τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου, που προκαλείται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις διεθνείς αγορές, όπου η Ασία έκλεισε με ισχυρά κέρδη (Kospi +9,63%), ενώ οι ευρωπαϊκές αγορές κινούνται ήπια πτωτικά.

