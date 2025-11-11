Νέο ρεκόρ για τον Μάικλ Τζάκσον

Ο Μάικλ Τζάκσον, 16 χρόνια μετά τον θάνατό του, κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ στα μουσικά τσαρτ, εισερχόμενος για πρώτη φορά ως μοναδικός καλλιτέχνης στο Top 10 του Billboard Hot 100 σε έξι διαφορετικές δεκαετίες. Το θρυλικό «Thriller» από το άλμπουμ του 1982 ανέβηκε από την 32η στη 10ή θέση του καταλόγου, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Luminate, χάρη στην εποχική ώθηση της φετινής σεζόν Halloween 2025.

Το κομμάτι συγκέντρωσε 14 εκατομμύρια streams (αύξηση 57% εβδομαδιαίως) και 9,3 εκατομμύρια ραδιοφωνικές ακροάσεις (αύξηση 124%), ενώ πούλησε 3.000 αντίτυπα. Αυτή η ανάκαμψη επιβεβαιώνει την αδιαμφισβήτητη επιρροή του ως “Βασιλιά της Ποπ”, ξεπερνώντας τον Άντι Ουίλιαμς, που είχε καταγράψει Top 10 επιτυχίες σε πέντε δεκαετίες μέχρι το 2012. Ο Τζάκσον, μέλος των Jackson 5 από τη δεκαετία του 1960, είχε ήδη Top 10 το 1969 με το “I Want You Back”, και ως σόλο καλλιτέχνης ξεκίνησε το 1971 με το “Got to Be There”. Σε όλη την καριέρα του, πέτυχε 30 Top 10 επιτυχίες, 13 εκ των οποίων έφτασαν στο Νο. 1.

Η αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος αποδίδεται εν μέρει στο τρέιλερ της επερχόμενης βιογραφικής ταινίας “Michael”, σε σκηνοθεσία Αντουάν Φουκουά, που προγραμματίζεται για κυκλοφορία στις 24 Απριλίου 2026. Η ταινία εξερευνά την πορεία του Τζάκσον προς την κορυφή, εστιάζοντας στη ζωή του και την ανθεκτική κληρονομιά του ως πρωτοπόρου της ποπ.

