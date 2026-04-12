Νέο «σχέδιο μάχης» κατά της ακρίβειας: Έρχονται νέα μέτρα έως 500 εκατ. ευρώ

Ενισχύεται και επεκτείνεται το ελληνικό «σχέδιο μάχης» απέναντι στην ακρίβεια, με την κυβέρνηση να προετοιμάζει νέο πακέτο μέτρων στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς οι διεθνείς εξελίξεις συνεχίζουν να τροφοδοτούν αυξήσεις στις τιμές ενέργειας.

Το οικονομικό επιτελείο παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, γνωρίζοντας ότι ακόμη και σε περίπτωση επίτευξης εύθραυστης εκεχειρίας, οι θετικές επιπτώσεις στις τιμές θα αργήσουν να φανούν. Οι τιμές στα καύσιμα παραμένουν ανοδικές, ενώ ναύλοι και ασφάλιστρα για τη μεταφορά πετρελαίου εκτιμάται ότι θα παραμείνουν υψηλά, πιθανόν και για μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμη και μετά την πλήρη επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Σε αυτό το περιβάλλον, σχεδιάζεται νέα δέσμη μέτρων ύψους περίπου 200 εκατ. ευρώ αμέσως μετά το Πάσχα, ανεβάζοντας το συνολικό πακέτο στήριξης κοντά στα 500 εκατ. ευρώ έως τα μέσα του 2026.

Οι ημερομηνίες-«κλειδιά» για τις αποφάσεις

Καθοριστικό ρόλο για τις τελικές αποφάσεις θα παίξουν δύο κρίσιμες ημερομηνίες:

22 Απριλίου : Ανακοινώνονται τα οριστικά δημοσιονομικά στοιχεία για το 2025, τα οποία ενδέχεται να δημιουργήσουν πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο.

: Ανακοινώνονται τα οριστικά δημοσιονομικά στοιχεία για το 2025, τα οποία ενδέχεται να δημιουργήσουν πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο. 30 Απριλίου: Κατατίθεται στις Βρυξέλλες η ετήσια έκθεση προόδου του Μεσοπρόθεσμου Σχεδίου 2026-2029, με επικαιροποιημένες προβλέψεις για ανάπτυξη, πληθωρισμό και τιμές ενέργειας.

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν επιβράδυνση της ανάπτυξης στο 2% και άνοδο του πληθωρισμού στο 3%, γεγονός που εντείνει την ανάγκη για παρεμβάσεις.

Παράταση στην επιδότηση καυσίμων

Το πρώτο μέτρο που αναμένεται να ανακοινωθεί είναι η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης για έναν ακόμη μήνα.

Σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο, δεν εξετάζεται προς το παρόν αύξηση της επιδότησης ώστε η τιμή να πέσει κάτω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο, καθώς η υφιστάμενη ενίσχυση θεωρείται ήδη σημαντική και πιο αποδοτική από μια μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.

Παράλληλα, οι εκτιμήσεις για την πορεία του πετρελαίου δείχνουν σταθεροποίηση των τιμών στα 80-90 δολάρια το βαρέλι τον Μάιο, χωρίς όμως να αποκλείονται νέες αναταράξεις.

Οι τρεις άξονες των νέων παρεμβάσεων

Το κυβερνητικό σχέδιο κινείται σε τρεις βασικούς άξονες:

1. Fuel Pass – Νέα επιδότηση καυσίμων

Η επιδότηση για καύσιμα, που κυμαίνεται από 25 έως 60 ευρώ μηνιαίως, καλύπτει το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου. Σε περίπτωση που οι τιμές παραμείνουν κοντά στα 2,1-2,2 ευρώ ανά λίτρο, εξετάζεται επέκταση του μέτρου για ακόμη ένα δίμηνο, με πιθανές αλλαγές στα ποσά και τα εισοδηματικά κριτήρια.

2. Market Pass – Επιταγή ακρίβειας

Η αύξηση του πληθωρισμού οδηγεί στην επανεξέταση επιδότησης για αγορές βασικών αγαθών. Το νέο σχήμα αναμένεται πιο στοχευμένο, με αυστηρότερα κριτήρια, ενώ δεν αποκλείεται και η επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε κρίσιμες αγορές.

3. Power Pass – Στήριξη στο ρεύμα

Αν και οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας δεν έχουν παρουσιάσει ακραίες διακυμάνσεις, το ενδεχόμενο επιδότησης λογαριασμών παραμένει ανοιχτό, εφόσον επιδεινωθεί η κατάσταση.

Τα δημοσιονομικά «όπλα» και τα περιθώρια

Με τα νέα μέτρα, το συνολικό πακέτο στήριξης ενδέχεται να φτάσει τα 450-500 εκατ. ευρώ έως το τέλος του πρώτου εξαμήνου, ενώ σε περίπτωση κλιμάκωσης της κρίσης μπορεί να αγγίξει ακόμη και το 1 δισ. ευρώ έως το τέλος του έτους.

Την ίδια στιγμή, τα δημοσιονομικά στοιχεία δίνουν ένα περιθώριο κινήσεων. Το πρωτογενές πλεόνασμα για το 2025 εκτιμάται μεταξύ 4,4% και 4,5% του ΑΕΠ, με την κυβέρνηση να αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο ακόμη καλύτερης επίδοσης.

Το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο, καθώς η πορεία των διεθνών αγορών και των γεωπολιτικών εξελίξεων θα καθορίσει τόσο την ένταση όσο και τη διάρκεια των παρεμβάσεων στήριξη

