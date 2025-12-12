Νέο συμβούλιο στη ΔΗΜΤΟ Καλαβρύτων της ΝΔ: Η σύνθεση και οι ρόλοι
Μετά τις πρόσφατες εσωκομματικές διαδικασίες, η Δημοτική Τοπική Οργάνωση Νέας Δημοκρατίας Καλαβρύτων ανακοίνωσε τη συγκρότηση του νέου της συμβουλίου, το οποίο αναλαμβάνει με ανανεωμένη σύνθεση και διακριτούς ρόλους.
Η Δημοτική Τοπική Οργάνωση Νέας Δημοκρατίας Καλαβρύτων ανακοίνωσε τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Συμβουλίου, το οποίο προέκυψε μετά τις πρόσφατες εσωκομματικές διαδικασίες. Η νέα σύνθεση, με πνεύμα ανανέωσης, συνεργασίας και ευθύνης, αναλαμβάνει να εκπροσωπήσει την Παράταξη στην περιοχή, ενισχύοντας τον θεσμικό της ρόλο και προωθώντας τις αρχές και τις αξίες της.
Η σύνθεση του Συμβουλίου της ΔΗΜ.Τ.Ο. Καλαβρύτων έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Νικολόπουλος Δημήτριος
Αντιπρόεδρος: Καρούζος Γεώργιος
Αντιπρόεδρος Β: Θεοδώρου Ανδρέας
Γραμματέας: Μήτση Σοφία
Ταμίας: Βερντζάγιας Αλέξανδρος
Υπεύθυνη Εκλογικής Ετοιμότητας: Βορύλλα Μαρία
Υπεύθυνη Στρατηγικού Σχεδιασμού & Επικοινωνίας: Νικολοπούλου Χρυσάφω
Υπεύθυνος Εργαζομένων Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα: Χαμακιώτης Παναγιώτης
Υπεύθυνος Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Θεοδώρου Ανδρέας
Υπεύθυνος Παραγωγικών και Επιστημονικών Φορέων: Γκράμμης Ανδρέας
Υπεύθυνος Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων: Θανόπουλος Χρήστος
Μέλος: Καραγκούνη Μαρία
