Νέο συμβούλιο στη ΔΗΜΤΟ Καλαβρύτων της ΝΔ: Η σύνθεση και οι ρόλοι

Η Δημοτική Τοπική Οργάνωση Νέας Δημοκρατίας Καλαβρύτων ανακοίνωσε τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Συμβουλίου, το οποίο προέκυψε μετά τις πρόσφατες εσωκομματικές διαδικασίες. Η νέα σύνθεση, με πνεύμα ανανέωσης, συνεργασίας και ευθύνης, αναλαμβάνει να εκπροσωπήσει την Παράταξη στην περιοχή, ενισχύοντας τον θεσμικό της ρόλο και προωθώντας τις αρχές και τις αξίες της.

Η σύνθεση του Συμβουλίου της ΔΗΜ.Τ.Ο. Καλαβρύτων έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Νικολόπουλος Δημήτριος

Αντιπρόεδρος: Καρούζος Γεώργιος

Αντιπρόεδρος Β: Θεοδώρου Ανδρέας

Γραμματέας: Μήτση Σοφία

Ταμίας: Βερντζάγιας Αλέξανδρος

Υπεύθυνη Εκλογικής Ετοιμότητας: Βορύλλα Μαρία

Υπεύθυνη Στρατηγικού Σχεδιασμού & Επικοινωνίας: Νικολοπούλου Χρυσάφω

Υπεύθυνος Εργαζομένων Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα: Χαμακιώτης Παναγιώτης

Υπεύθυνος Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Θεοδώρου Ανδρέας

Υπεύθυνος Παραγωγικών και Επιστημονικών Φορέων: Γκράμμης Ανδρέας

Υπεύθυνος Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων: Θανόπουλος Χρήστος

Μέλος: Καραγκούνη Μαρία

