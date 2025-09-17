Νέο τροχαίο δυστύχημα, 29χρονος έχασε τη ζωή του!

Νέα τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, με έναν 29χρονο να χάνει τη ζωή του στην άσφαλτο σε τροχαίο δυστύχημα.

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη σήμερα (17.09.2025), στη συμβολή των οδών Λαέρτου και Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη, όταν μία μηχανή, συγκρούστηκε με φορτηγό με ρυμουλκούμενο που οδηγούσε 54χρονος, υπήκοος Βουλγαρίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ένα φορτηγό με οδηγό έναν 54χρονο από τη Βουλγαρία επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής υπό την καθοδήγηση τριών ατόμων.

Τότε, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 29χρονος και κινείτο επί της Λεωφόρου, συγκρούστηκε με το φορτηγό με συνέπεια ο μοτοσικλετιστής να τραυματιστεί σοβαρά αρχικά.

Ο 29χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, όπου το μεσημέρι κατέληξε.

Για το περιστατικό συνελήφθησαν ο οδηγός και τα τρία άτομα που του έκαναν «κουμάντο» , δύο Έλληνες και ένας υπήκοος Αλβανίας. Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Πρωινές ώρες σήμερα (17-09-2025) στη συμβολή των οδών Λαέρτου και Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής, Ι.Χ. Φορτηγό με ρυμουλκούμενο που οδηγούσε 54χρονος αλλοδαπός, συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 29χρονος ημεδαπός, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του 29χρονου οδηγού, ο οποίος μεταφέρθηκε με σταθμό ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, όπου μεσημβρινές ώρες κατάληξε.

Επιπλέον, συνελήφθησαν τρία (3) άτομα, τα οποία καθοδηγούσαν τον οδηγό του Ι.Χ.Φ. στους ελιγμούς του οχήματος.

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης».

