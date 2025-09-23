Νέο βήμα στην καριέρα του Μάκη Λαμπρόπουλου

Νέο βήμα στην καριέρα του έκανε πρόσφατα η παλιά δόξα της ομάδας βόλεϊ της ΕΑΠ, Μάκης Λαμπρόπουλος ο οποίος ανέλαβε βοηθός προπονητής στον ΑΟ Αιγιαλέων και συνεργάτης του Γιάννη Λιβαθηνού.

Ο πατρινός τεχνικός ήταν τα τελευταία χρόνια προπονητής σε ακαδημίες ομάδων της πόλης, όμως πρώτη φορά αναλαμβάνει ανδρική ομάδα, έστω και ως βοηθός. Πάντως, πρόκειται για άνθρωπο με μεγάλη διαδρομή στο άθλημα και σίγουρα θα βοηθήσει τους Αιγιώτες.

