Νέο βραβείο για την Ελ. Αντωνίου

Mε το βραβείο «Ελληνίδα Διαιτητής 2025» τιμήθηκε η Ελένη Αντωνίου που ανήκει στην ΕΠΣ Αχαΐας, στα «Make Place For One More Woman Awards 2025» από την Οργανωτική Επιτροπή. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Stelios Foundation Conference Hall και η επιτροπή αποτελείται από εξέχοντες αθλητές, μέλη του ΔΣ της ΕΣΟΑ, καθώς και προσωπικότητες του Παραολυμπιακού Κινήματος.

Στόχος του προγράμματος είναι η ουσιαστική ενίσχυση της παρουσίας των γυναικών σε κάθε επίπεδο του αθλητισμού.

