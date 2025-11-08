Νέο ξέσπασμα Γκλέτσου on air: «Μου στήσατε παγίδα!» – Η ένταση με τη Σίσσυ Χρηστίδου και η επίμαχη συμφωνία ΒΙΝΤΕΟ

Έντονο επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», όταν ο Απόστολος Γκλέτσος ξέσπασε on air εναντίον της Σίσσυς Χρηστίδου, υποστηρίζοντας ότι του έστησαν «παγίδα». Ο ηθοποιός, που είχε συνδεθεί τηλεφωνικά για να σχολιάσει την υπόθεση με τους αστυνομικούς που κινήθηκαν νομικά εναντίον του μετά τις δηλώσεις του, αιφνιδιάστηκε όταν προβλήθηκε το βίντεο της έντασής του με τη Σοφία Μουτίδου.

Ο Γκλέτσος αντέδρασε έντονα, δηλώνοντας πως η συμφωνία του με την αρχισυντάκτρια Βένια Καραγιάννη αφορούσε αποκλειστικά τη συζήτηση για την υπόθεση των αστυνομικών:

«Σίσσυ μου, η συμφωνία ήταν να μιλήσω μόνο για το θέμα με τους αστυνομικούς. Μου κάνετε παγίδα, ενώ είχαμε συνεννοηθεί διαφορετικά», είπε με οργισμένο ύφος.

Η Σίσσυ Χρηστίδου απάντησε δημόσια, υπερασπιζόμενη την εκπομπή της: «Η Βένια μου είπε ότι σε ρώτησε αν θέλεις να δούμε το βίντεο και είπες ναι. Αυτά που λες εκθέτουν την εκπομπή. Εμείς δεν λειτουργούμε έτσι».

Ο ηθοποιός, ωστόσο, επέμεινε ζητώντας να βγει η αρχισυντάκτρια στον αέρα: «Λέω την αλήθεια, δεν λέω ψέματα ποτέ. Να βγει η Βένια στον αέρα να πούμε τι έχουμε συζητήσει. Μου στήσατε κανονική παγίδα! Όχι σε μένα αυτά, είστε παιδιά μου, εγγόνια μου!»

Η ένταση κράτησε αρκετά λεπτά, με το κλίμα να παραμένει τεταμένο μέχρι το τέλος της σύνδεσης. Η υπόθεση έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά την τηλεοπτική του αντιπαράθεση με τη Σοφία Μουτίδου, που είχε προκαλέσει κύμα σχολίων στα social media, επιβεβαιώνοντας ότι ο Απόστολος Γκλέτσος παραμένει ένας από τους πιο απρόβλεπτους και εκρηκτικούς χαρακτήρες της ελληνικής τηλεόρασης.





Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



