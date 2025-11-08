Νέο ξέσπασμα Γκλέτσου on air: «Μου στήσατε παγίδα!» – Η ένταση με τη Σίσσυ Χρηστίδου και η επίμαχη συμφωνία ΒΙΝΤΕΟ

Δεν έχουν τέλος οι τηλεοπτικές εκρήξεις του Απόστολου Γκλέτσου. Μετά το επεισόδιο με τη Σοφία Μουτίδου, ο ηθοποιός ξέσπασε ξανά, αυτή τη φορά στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου, κατηγορώντας την ομάδα της παραγωγής πως δεν τήρησε τη συμφωνία για τη θεματολογία της συνέντευξής του.

Νέο ξέσπασμα Γκλέτσου on air: «Μου στήσατε παγίδα!» - Η ένταση με τη Σίσσυ Χρηστίδου και η επίμαχη συμφωνία ΒΙΝΤΕΟ
08 Νοέ. 2025 12:12
Pelop News

Έντονο επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», όταν ο Απόστολος Γκλέτσος ξέσπασε on air εναντίον της Σίσσυς Χρηστίδου, υποστηρίζοντας ότι του έστησαν «παγίδα». Ο ηθοποιός, που είχε συνδεθεί τηλεφωνικά για να σχολιάσει την υπόθεση με τους αστυνομικούς που κινήθηκαν νομικά εναντίον του μετά τις δηλώσεις του, αιφνιδιάστηκε όταν προβλήθηκε το βίντεο της έντασής του με τη Σοφία Μουτίδου.

Ο Γκλέτσος αντέδρασε έντονα, δηλώνοντας πως η συμφωνία του με την αρχισυντάκτρια Βένια Καραγιάννη αφορούσε αποκλειστικά τη συζήτηση για την υπόθεση των αστυνομικών:

«Σίσσυ μου, η συμφωνία ήταν να μιλήσω μόνο για το θέμα με τους αστυνομικούς. Μου κάνετε παγίδα, ενώ είχαμε συνεννοηθεί διαφορετικά», είπε με οργισμένο ύφος.

Η Σίσσυ Χρηστίδου απάντησε δημόσια, υπερασπιζόμενη την εκπομπή της: «Η Βένια μου είπε ότι σε ρώτησε αν θέλεις να δούμε το βίντεο και είπες ναι. Αυτά που λες εκθέτουν την εκπομπή. Εμείς δεν λειτουργούμε έτσι».

Ο ηθοποιός, ωστόσο, επέμεινε ζητώντας να βγει η αρχισυντάκτρια στον αέρα: «Λέω την αλήθεια, δεν λέω ψέματα ποτέ. Να βγει η Βένια στον αέρα να πούμε τι έχουμε συζητήσει. Μου στήσατε κανονική παγίδα! Όχι σε μένα αυτά, είστε παιδιά μου, εγγόνια μου!»

Η ένταση κράτησε αρκετά λεπτά, με το κλίμα να παραμένει τεταμένο μέχρι το τέλος της σύνδεσης. Η υπόθεση έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά την τηλεοπτική του αντιπαράθεση με τη Σοφία Μουτίδου, που είχε προκαλέσει κύμα σχολίων στα social media, επιβεβαιώνοντας ότι ο Απόστολος Γκλέτσος παραμένει ένας από τους πιο απρόβλεπτους και εκρηκτικούς χαρακτήρες της ελληνικής τηλεόρασης.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:50 Οπλισμένος στην είσοδο των Δικαστηρίων Πατρών: Τον σταμάτησαν πριν περάσει με μαχαίρια και σιδερογροθιά
13:48 Απανθρακωμένο πτώμα στη Βοιωτία: 14 φάκελοι εξαφανίσεων στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας
13:36 Τρεις συλλήψεις διακινητών στον Έβρο: Μετέφεραν παράνομα μετανάστες με αυτοκίνητα και κρυφές θήκες
13:24 Έφοδος της ΕΛΑΣ σε οίκους ανοχής στην Αθήνα: Εντοπίστηκαν θύματα trafficking και «σφραγισμένα» καταστήματα που λειτουργούσαν ξανά
13:12 Βορίζια: Από τις φυλακές στην ανακρίτρια συγγενείς του Καργάκη – Ερευνάται ποιος έβαλε τη βόμβα που άναψε το φυτίλι του μακελειού
13:00 Η Σία Κοσιώνη στο θεατρικό σανίδι: «Το χιούμορ είναι πράξη αντίστασης»
13:00 Πάτρα: Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για την σύλληψη του 40χρονου εκπαιδευτικού για παιδική πορνογραφία
12:48 Συλλυπητήριο μήνυμα του Δημάρχου Πατρέων για τον Θρασύβουλο Μαυρομμάτη
12:36 Ανοίγει τη Δευτέρα η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης: Ποιοι δικαιούνται έως 1.200 ευρώ και πότε θα πληρωθούν
12:24 «Παγώνει» η επισιτιστική βοήθεια στις ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο δίνει παράταση στην κυβέρνηση Τραμπ εν μέσω shutdown
12:12 Νέο ξέσπασμα Γκλέτσου on air: «Μου στήσατε παγίδα!» – Η ένταση με τη Σίσσυ Χρηστίδου και η επίμαχη συμφωνία ΒΙΝΤΕΟ
12:07 Υπόθεση κατάρρευσης 13χρονου από ναρκωτικά: Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι για διακίνηση κάνναβης μέσα στο σχολείο – Στο αυτόφωρο και οι γονείς τους
12:00 Ντίμης Κρίτσας: Ο “άρχοντας” της ελληνικής μόδας που έκανε την κομψότητα διεθνή υπόθεση
11:59 Καιρός: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης – Νέος γύρος κακοκαιρίας από αύριο, ισχυρές βροχές στη Δυτική Ελλάδα
11:48 Φονικό στη Χαλκίδα: Οκτώ συλλήψεις για τη δολοφονία του 20χρονου – Τυφλό οπαδικό μίσος πίσω από την αιματηρή συμπλοκή
11:40 Τραγωδία στην Τουρκία: Έξι νεκροί από φωτιά σε εργοστάσιο αρωμάτων – Μαρτυρίες για έκρηξη και κραυγές πανικού ΒΙΝΤΕΟ
11:36 Το τελευταίο αντίο στην Κίλι Σφακιανάκη: Η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη αποχαιρετάται σε μια λιτή τελετή στη Ριτσώνα
11:24 Κυβέρνηση κατά ΠΑΣΟΚ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Το μόνο πλέγμα αδιαφάνειας είναι το δικό σας» – Αντεπίθεση με έγγραφα και ονόματα
11:18 Πάτρα: Η Νέα Δημοκρατία αποχαιρετά τον Θρασύβουλο Μαυρομμάτη
11:15 Δύσκολη διπλή αποστολή για τον ΝΟΠ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08-09/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ