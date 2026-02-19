Νεοχώρι Ηλείας: Συνελήφθη οδηγός – Είχε αφαιρεθεί το δίπλωμά του

Συνελήφθη το βράδυ στο Νεοχώρι Ηλείας ένας αλλοδαπός άνδρας, έπειτα από έλεγχο που πραγματοποίησαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου.

Κατά τη διάρκεια της τροχονομικής εξακρίβωσης, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο άνδρας οδηγούσε αυτοκίνητο, παρότι του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης λόγω προηγούμενης τροχονομικής παράβασης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία.

