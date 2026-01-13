Νεοχώρι Μεσολογγίου: Ανήλικοι έκλεψαν μοτοποδήλατο και αποσυναρμολογούσαν ανταλλακτικά

Δύο ανήλικοι, ηλικίας 15 και 11 ετών, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν προχθές το βράδυ στο Νεοχώρι Μεσολογγίου από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού, για υπόθεση κλοπής μοτοποδηλάτου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, το πρωί της 10ης Ιανουαρίου 2026 οι ανήλικοι αφαίρεσαν μοτοποδήλατο που ανήκε σε ημεδαπή γυναίκα, έξω από την οικία της. Η αστυνομική έρευνα οδήγησε στον εντοπισμό τους στην οικία του 15χρονου, όπου οι αστυνομικοί τους βρήκαν τη στιγμή που συναρμολογούσαν ανταλλακτικά δικύκλων οχημάτων.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ο 15χρονος υπέδειξε στους αστυνομικούς παράπλευρη αποθήκη σε κοντινή απόσταση από την κατοικία του. Εκεί εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός εξαρτημάτων και ανταλλακτικών δικύκλων, τα οποία κατασχέθηκαν. Μέρος των αντικειμένων αναγνωρίστηκε από την παθούσα ως ιδιοκτησία της και της αποδόθηκε.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς των ανηλίκων, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου.

