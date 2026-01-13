Νεοχώρι Μεσολογγίου: Ανήλικοι έκλεψαν μοτοποδήλατο και αποσυναρμολογούσαν ανταλλακτικά

Υπόθεση κλοπής δικύκλου με ανήλικους δράστες αποκαλύφθηκε στο Νεοχώρι Μεσολογγίου, όπου αστυνομικοί εντόπισαν εξαρτήματα και ανταλλακτικά μοτοποδηλάτων σε χώρο κοντά στην οικία τους.

Νεοχώρι Μεσολογγίου: Ανήλικοι έκλεψαν μοτοποδήλατο και αποσυναρμολογούσαν ανταλλακτικά
13 Ιαν. 2026 11:16
Pelop News

Δύο ανήλικοι, ηλικίας 15 και 11 ετών, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν προχθές το βράδυ στο Νεοχώρι Μεσολογγίου από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού, για υπόθεση κλοπής μοτοποδηλάτου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, το πρωί της 10ης Ιανουαρίου 2026 οι ανήλικοι αφαίρεσαν μοτοποδήλατο που ανήκε σε ημεδαπή γυναίκα, έξω από την οικία της. Η αστυνομική έρευνα οδήγησε στον εντοπισμό τους στην οικία του 15χρονου, όπου οι αστυνομικοί τους βρήκαν τη στιγμή που συναρμολογούσαν ανταλλακτικά δικύκλων οχημάτων.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ο 15χρονος υπέδειξε στους αστυνομικούς παράπλευρη αποθήκη σε κοντινή απόσταση από την κατοικία του. Εκεί εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός εξαρτημάτων και ανταλλακτικών δικύκλων, τα οποία κατασχέθηκαν. Μέρος των αντικειμένων αναγνωρίστηκε από την παθούσα ως ιδιοκτησία της και της αποδόθηκε.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς των ανηλίκων, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:06 Αυτός είναι ο Αιγύπτιος που είναι κοντά στον ΝΟΠ
12:06 Αντιπαράθεση μετεωρολόγων για την κακοκαιρία: «Μην επιτρέπετε σε κανέναν να σας οδηγήσει στον βούρκο του» απαντά ο Κλέαρχος Μαρουσάκης
11:59 Με νέα άνοδο ξεκίνησε η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου της Αθήνας
11:54 Συναγερμός για την εξαφάνιση 25χρονου από το Μαρούσι – Ενεργοποίηση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
11:51 Δείτε ποιος πατρινός είναι στη νεοσύστατη επιτροπή προπονητών της ΟΜ.Ε.Π.Ο.Α.
11:43 Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας από την Πάτρα: Εμφανίστηκε αυτοβούλως ο άνδρας που είχε καταγραφεί σε κάμερες
11:40 Τέλος και επίσημα ο Πόλιπακ από τον Προμηθέα
11:39 Όταν η ύπαιθρος μιλά, η πολιτική εξουσία δοκιμάζεται
11:36 ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ: Από 16 Φεβρουαρίου ξεκινούν τα 13ωρα, τι αλλάζει
11:35 Αγρίνιο: Τρεις συλλήψεις για καταδικαστική απόφαση και εκκρεμή εντάλματα
11:33 Πάτρα: Νέο ξενοδοχείο στο κέντρο;
11:30 Η απάντηση του Πατριαρχείου στην Ρωσία για τον Βαρθολομαίο
11:26 Εθνικός Πατρών: Παρελθόν ο Χρ. Καραπίτσος
11:26 On air σύγκρουση Τσιλιά–Μαρούδα: «Παίρνεις γραμμή από το ΚΚΕ» στον διάλογο για τα μπλόκα
11:23 Χατζηδάκης: 11 κυβερνητικές δεσμεύσεις για το 2026
11:22 Αγροτικά μπλόκα στη Δυτική Μακεδονία: Αποκλεισμοί σε Εγνατία και κάθετο άξονα Κοζάνης–Φλώρινας
11:19 Ηλεία: Συλλήψεις σε Πύργο και Βάρδα για καταδικαστική απόφαση και παραβάσεις ΚΟΚ
11:18 Μονοδενδρι: Στο «μπαλκόνι» της Πίνδου
11:17 Χρηματιστήριο: Οριακή άνοδος στο άνοιγμα
11:16 Νεοχώρι Μεσολογγίου: Ανήλικοι έκλεψαν μοτοποδήλατο και αποσυναρμολογούσαν ανταλλακτικά
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ