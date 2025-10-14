Νέοι απινιδωτές σε Πλάτανο και Ελαιώνα Αιγιαλείας από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Μπονάνος: «Προτεραιότητα η ανθρώπινη ζωή»

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εφαρμόζει πρόγραμμα προμήθειας απινιδωτών, τους οποίους παραδίδει σε αθλητικούς συλλόγους, Δήμους, κοινότητες κλπ, προκειμένου να τοποθετηθούν σε σημεία δημόσιας πρόσβασης και να χρησιμοποιηθούν άμεσα σε περιστατικά καρδιοαναπνευστικής ανακοπής.

14 Οκτ. 2025 15:45
Pelop News

Στην παράδοση δύο ακόμα Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών (AED), αυτήν την φορά στην Κοινότητα Πλατάνου του Δήμου Αιγιαλείας και στον Εξωραϊστικό και Ναυτικό Όμιλο Ελαιώνα Αιγιαλείας. προέβη σήμερα, Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Χαράλαμπος Μπονάνος.

Στον Ελαιώνα, τη συσκευή παρέλαβε ο πρόεδρος του συλλόγου, Νικόλαος Πάσχος ενώ στον Πλάτανο τον απινιδωτή παρέλαβε ο πρόεδρος της κοινότητας, Ανδρέας Ρεκούτης. Και οι δύο ευχαρίστησαν θερμά την Περιφερειακή Αρχή και ιδιαίτερα τον κ. Μπονάνο για τη μέριμνά του.

Ο κ. Μπονάνος σε δηλώσεις του τόνισε ότι:η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχοντας κάνοντας πράξη την προτεραιότητα στην ασφάλεια των πολιτών της περιφέρειάς μας, και στη διασφάλιση της υγείας τους παραδίδει με μεγάλη χαρά τους εξωτερικούς αυτόματους απινιδωτές με το κουτί αποθήκευσής τους, για να χρησιμοποιηθούν άμεσα σε ώρα ανάγκης. Δε θέλουμε να χάνονται άδικα ζωές, εξαιτίας έλλειψης ειδικών μηχανημάτων, συνέχισε ο κ. Μπονάνος. Ως Περιφερειακή Αρχή στόχο έχουμε την ενίσχυση των υποδομών στον χώρο της υγείας μέσα από την αναβάθμιση των νοσηλευτικών ιδρυμάτων μας ενώ επεσήμανε τη χρησιμότητα των απινιδωτών που εξασφαλίζουν κρίσιμο χρόνο μέχρι τη διακομιδή του ασθενούς στο Νοσοκομείο και αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για την αναβάθμιση των πρώτων βοηθειών και την προστασία των πολιτών της Περιφέρειάς μας.
