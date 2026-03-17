Νέοι κόμβοι  φωτεινής σηματοδότησης σε Αχαΐα και Ηλεία

Ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης, προχώρησε σήμερα, Τρίτη 17 Μαρτίου 2026  στην υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) με συνολικό προϋπολογισμό 630.000 ευρώ κι έχει προθεσμία ολοκλήρωσης 18 μήνες.

17 Μαρ. 2026 16:10
Pelop News

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο του σχεδιασμού της για διαρκή βελτίωση της οδικής ασφάλειας προχωράει στην εγκατάσταση νέων φωτεινών σηματοδοτών σε επιλεγμένα σημεία του οδικού δικτύου των Π.Ε. Ηλείας και Αχαΐας.

Η εργολαβία αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία νέων φωτεινών σηματοδοτών σε έξι κρίσιμους κόμβους, με στόχο την καλύτερη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την ενίσχυση της ασφάλειας οδηγών και πεζών.

Οι κόμβοι όπου θα γίνουν παρεμβάσεις είναι οι εξής:

  • Ε.Ο. Πατρών – Πύργου – Σαβάλια (Αμαλιάδα)
  • Ε.Ο. Πατρών – Πύργου – Ροβιάτα (Αμαλιάδα)
  • Ε.Ο. Πύργου – Τριπόλεως – Κολύρι (Πύργος)
  • Ε.Ο. Πύργου – Τριπόλεως – Λαμπέτι (Πύργος)
  • Οδός Πανεπιστημίου – Κορυδαλλέως (Πάτρα)
  • Ελευθερίου Βενιζέλου – 12ο Λύκειο / Διάβαση πεζών (Πάτρα)

Οι παραπάνω παρεμβάσεις επιλέχθηκαν βάσει των αναγκών κυκλοφοριακής αποσυμφόρησης, αυξημένης επικινδυνότητας και εξυπηρέτησης πολυσύχναστων περιοχών.

Σε δήλωσή του ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και έργων, Βασίλης Γιαννόπουλος, ανέφερε: «Με την υπογραφή της συγκεκριμένης σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριο Φαρμάκη, προχωρούμε στην επίλυση σημαντικών προβλημάτων οδικής ασφάλειας σε πολυσύχναστους δρόμους και επικίνδυνες διασταυρώσεις, στις Περιφερειακές Ενότητες, Αχαΐας και Ηλείας. Με το σημαντικό αυτό έργο, οι εργασίες του οποίου θα ξεκινήσουν αμέσως μετά το Πάσχα, ικανοποιούμε παράλληλα τα δίκαια αιτήματα κατοίκων και φορέων των παραπάνω περιοχών, για τη μείωση του κινδύνου πρόκλησης ατυχημάτων στα εν λόγω σημεία, τα οποία παρουσιάζουν αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων αλλά και διελεύσεις πεζών».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:10 Σκέντζος για νίκη με ΠΑΣ Ναυπάκτου: «Ο Αίολος Αγυιάς δεν τα παρατάει ποτέ»
17:08 Η μαρτυρία της Svetlana Pozhidaeva μετά τα αρχεία Επστάιν: «Με έλεγχε και με εκβίαζε για πάνω από 10 χρόνια»
17:08 Νίκος Μοίραλης για εκλογές ΠΑΣΟΚ: «Αμφίπλευρη διεύρυνση με ανοιχτές πόρτες»
17:05 Αντίπαλος της Ελλάδας με την Ουγγαρία ο επιθετικός της ΑΕΚ Μπαρνάμπας Βάργκα
16:58 Γιάννης Μαστρογεωργίου: «Όπλο μας το ελληνικό ταλέντο» – Ο Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στην «Π»
16:52 Η Ελλάδα στο επίκεντρο του γαλλικού ενδιαφέροντος στη μεγάλη τουριστική έκθεση του Παρισιού
16:48 Μνημόνιο συνεργασίας για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας υπέγραψαν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας
16:42 Πόσα ενοίκια χρειάζονται για να αγοράσεις σπίτι στην Αττική
16:40 Οι γυναίκες του ΝΟΠ αναμενόμενη ήττα από τον Ολυμπιακό
16:38 Χαλκιδική: Ανθρώπινο κρανίο και οστά βρέθηκαν στον βυθό τεχνητής λίμνης ξενοδοχείου
16:36 Ρήγμα στην κυβέρνηση Τραμπ: Ο Τζο Κεντ παραιτήθηκε καταγγέλλοντας πιέσεις του Ισραήλ για τον πόλεμο με το Ιράν
16:30 Η γυναίκα της viral kiss cam των Coldplay σπάει τη σιωπή της και απαντά για όσα ακολούθησαν
16:30 Εκλογές συνέδρων ΠΑΣΟΚ: Ο κερδισμένος Ανδρουλάκης, η εσωστρέφεια και η προσέλευση
16:24 HMS Dragon: Το βρετανικό αντιτορπιλικό μπήκε στη Μεσόγειο με προορισμό την Κύπρο
16:16 Ερύμανθος: Ενα ακόμα έργο αγροτικής οδοποιίας – Ποιες περιοχές θα συνδεθούν
16:15 «Με σταμάτησαν με την κοιλιά τούρλα»: Η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε για το αλκοτέστ που της έκαναν
16:10 Νετανιάχου: Πιέζουμε το ιρανικό καθεστώς μέχρι να ανοίξει δρόμος ανατροπής
16:10 Νέοι κόμβοι  φωτεινής σηματοδότησης σε Αχαΐα και Ηλεία
16:04 Από το πρήξιμο στην αναφυλαξία: τι πρέπει να γνωρίζουμε μετά από τσίμπημα μέλισσας
16:00 Πάτρα: Πέθανε ο Γιάννης «Σταθάκος» – Ο μαγαζάτορας που τάισε πρώην Πρωθυπουργούς, καλλιτέχνες και επιχειρηματίες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ