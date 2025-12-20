Νέοι θάνατοι μεταναστών στα κέντρα κράτησης: Ρεκόρ 20ετίας υπό την πολιτική Τραμπ

Τέσσερις ακόμη μετανάστες έχασαν τη ζωή τους σε κέντρα κράτησης στις ΗΠΑ, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό θανάτων για το 2025 στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο δεκαετιών. Το ζήτημα επαναφέρει στο προσκήνιο τις σκληρές πρακτικές κράτησης και απέλασης που εφαρμόζει η κυβέρνηση Τραμπ.

Νέοι θάνατοι μεταναστών στα κέντρα κράτησης: Ρεκόρ 20ετίας υπό την πολιτική Τραμπ
20 Δεκ. 2025 11:36
Pelop News

Τέσσερις νέοι θάνατοι μεταναστών καταγράφηκαν στα κέντρα κράτησης της ICE, εντείνοντας τις ανησυχίες για τις συνθήκες κράτησης αλλοδαπών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι θάνατοι αυτοί ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό για το 2025 στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 20 ετών, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Οι τέσσερις κρατούμενοι – υπήκοοι Αϊτής, Βουλγαρίας, Νικαράγουας και Ερυθραίας – απεβίωσαν μεταξύ 12 και 15 Δεκεμβρίου. Οι υποθέσεις διερευνώνται, με τις αρχές να αναφέρουν πως δύο θάνατοι αποδίδονται σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά, ενώ οι άλλοι δύο φέρονται να οφείλονται σε φυσικά αίτια.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει καταστήσει τις μαζικές απελάσεις κεντρικό άξονα της μεταναστευτικής του πολιτικής. Η εντατικοποίηση των συλλήψεων και της κράτησης μεταναστών χωρίς νόμιμα έγγραφα έχει οδηγήσει σε αριθμούς-ρεκόρ: στα τέλη Νοεμβρίου, περίπου 66.000 άνθρωποι βρίσκονταν υπό κράτηση σε δομές της ICE.

Σύμφωνα με καταμέτρηση του πρακτορείου Reuters, τουλάχιστον 30 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους ενώ τελούσαν υπό κράτηση της ICE μέσα στο 2025. Πρόκειται για τον υψηλότερο ετήσιο αριθμό από το 2004, με το έτος να μην έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Σε ανακοίνωσή της, η ICE υποστήριξε ότι παραμένει «δεσμευμένη στη διασφάλιση ασφαλών και ανθρώπινων συνθηκών διαβίωσης για όλους τους κρατούμενους». Ωστόσο, η δήλωση αυτή αμφισβητείται έντονα από στελέχη των Δημοκρατικών.

Δημοκρατικοί βουλευτές επιρρίπτουν ευθέως ευθύνες στην κυβέρνηση Τραμπ. Η βουλευτής Πραμίλα Τζάιαπαλ χαρακτήρισε την κατάσταση «φρικιαστική», τονίζοντας ότι η ICE αποτυγχάνει να διασφαλίσει την στοιχειώδη φροντίδα των ανθρώπων που βρίσκονται υπό την ευθύνη της.

Παράλληλα, ομοσπονδιακός δικαστής αποφάνθηκε ότι η κυβέρνηση δεν έχει το δικαίωμα να απαγορεύει στα μέλη του Κογκρέσου αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις στα κέντρα κράτησης μεταναστών, πολλά από τα οποία λειτουργούν από ιδιωτικές εταιρείες. Δημοκρατικοί βουλευτές είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη, καταγγέλλοντας παρεμπόδιση της θεσμικής εποπτείας.

Μετά την απόφαση, ο Δημοκρατικός βουλευτής Νταν Γκόλντμαν πραγματοποίησε επίσκεψη σε κέντρο κράτησης μεταναστών στο Λόουερ Μανχάταν της Νέας Υόρκης, επαναφέροντας το ζήτημα των συνθηκών κράτησης στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης.

