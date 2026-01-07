Νέος Αναπτυξιακός Νόμος: Περιορισμένη επενδυτική παρουσία με λίγες αχαϊκές βιομηχανίες

Τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης του Αναπτυξιακού Νόμου για τα καθεστώτα «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» και «Περιοχές Ειδικών Ενισχύσεων» ανήρτησε η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε πανελλαδικά ήταν μεγάλο και στην λίστα προσωρινών αποτελεσμάτων εμφανίζονται μεγάλοι βιομηχανικοί όμιλοι γεγονός που δείχνει ότι η επενδυτική διάθεση στη χώρα παραμένει «ζεστή» και μάλιστα στο κομμάτι της μεταποίησης, παρά τις σημαντικές γεωπολιτικές προκλήσεις.

Αντιθέτως, στην Αχαΐα το ενδιαφέρον περιορίστηκε σε λίγες και γνωστές βιομηχανίες που θα λάβουν ενισχύσεις κάτω του 1 εκατ. ευρώ, γεγονός που για πολλούς υποδηλώνει το μέγεθος της υποχώρησης που είχε τα προηγούμενα χρόνια ο κλάδος της μεταποίησης.

Συγκεκριμένα, από την Αχαΐα, τέσσερις βιομηχανίες μπήκαν στον προθάλαμο του νέου Αναπτυξιακού. Πρόκειται για τρεις επιχειρήσεις με έδρα την ΒΙΠΕ Πατρών και μια από το Αίγιο:

@ Πατραϊκή Βιομηχανία Πλαστικών (PAVIPLAST), που λαμβάνει φορολογικές απαλλαγές 543.000 ευρώ

@ ΑΜΕΚΩΝ, που θα λάβει επιχορήγηση συμβατικής επένδυσης 750.000 ευρώ και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης ύψους σχεδόν 4 εκατ. ευρώ

@ Τη βιομηχανία συσκευασιών Resilux που θα λάβει ενίσχυση φορολογικής απαλλαγής ύψους 688.000 ευρώ.

@ Την βιομηχανία Αχαϊκά Πλαστικά Αφοί Θανασούλια από το Αίγιο που θα λάβει επιχορήγηση συμβατικής επένδυσης 504.000 ευρώ.

Συνολικά, στους δύο κύκλους προκηρύξεων κατατέθηκαν εκατοντάδες επενδυτικά σχέδια, με τις αιτούμενες ενισχύσεις να υπερβαίνουν σημαντικά τα διαθέσιμα κονδύλια, στοιχείο που καταδεικνύει τη δυναμική που έχει αναπτυχθεί γύρω από την παραγωγική βάση της χώρας, αλλά και την ανάγκη αυστηρής ιεράρχησης με βάση στρατηγικά και περιφερειακά κριτήρια.

Συγκεκριμένα στο καθεστώς «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» εμφανίζονται στους προσωρινούς πίνακες 231 επενδυτικά σχέδια, με ενισχυόμενο κόστος επενδύσεων που προσεγγίζει τα 894 εκατ. ευρώ και συνολικές αιτούμενες ενισχύσεις άνω των 430 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, στο καθεστώς «Περιοχές Ειδικών Ενισχύσεων» περιλαμβάνονται 109 επενδυτικά σχέδια, με ενισχυόμενο κόστος περίπου 528 εκατ. ευρώ και αιτούμενες ενισχύσεις που ξεπερνούν τα 295 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, τα δύο καθεστώτα συγκεντρώνουν επενδύσεις άνω των 1,4 δισ. ευρώ και αιτούμενες ενισχύσεις άνω των 725 εκατ. ευρώ, την ώρα που ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για επιχορηγήσεις ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ ανά καθεστώς, γεγονός που καταδεικνύει τόσο την ένταση της ζήτησης όσο και τη στοχευμένη επιλογή που καλείται να κάνει το υπουργείο Ανάπτυξης το οποίο, όπως έχει δηλώσει κατ’ επανάληψη ο υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος, έχει προτεραιοποιήσει στρατηγικά την ενίσχυση της βιομηχανίας, της μεταποίησης και των παραμεθόριων περιοχών της χώρας.

