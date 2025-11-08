Νέος «χορός» αποσπάσεων στην Αχαΐα: Μετά από Καρδίτσα, αεροδρόμιο και στο βάθος... Βορίζια;

Την ώρα που δεν έχουν προλάβει καλά-καλά να παραδοθούν οι αποσπάσεις σε πατρινούς αστυνομικούς για την Καρδίτσα, στην Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας ήρθε νέο σήμα για 11 άμεσες μετακινήσεις αστυνομικών από τη Δυτική Ελλάδα για το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»!

Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έρχονται και νέες αποσπάσεις, αυτή τη φορά για Βορίζια της Κρήτης στις επόμενες μέρες και τα νέα αυτά προκαλούν περαιτέρω ανησυχία και αντιδράσεις σε ένστολους της Αχαΐας.

Η ισχυρή αστυνομική δύναμη που απαιτείται για την επιχείρηση εντοπισμού εμπλεκομένων και όπλων στο φονικό της Κρήτης οδηγεί σε νέες αποσπάσεις από όλη την Ελλάδα για το νησί. Αν και μέχρι την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές δεν έχει φτάσει στην Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας η σχετική διαταγή, δεν είναι λίγοι οι αστυνομικοί που θεωρούν ότι είναι θέμα χρόνου να συμβεί και επικοινωνούν με τους συνδικαλιστές αστυνομικούς για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει.

«Αυτή τη στιγμή δεν έχει έρθει κάποια διαταγή. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ώρες» αναφέρει στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Νομού Αχαΐας, Γιώργος Αγγελόπουλος.

Ολα αυτά τη στιγμή που ζητήθηκε ενίσχυση από την περιοχή και για το αεροδρόμιο της Αθήνας, ενώ ήδη 8 αστυνομικοί από την Αχαΐα ετοιμάζονται να φύγουν άμεσα για Καρδίτσα, προκειμένου να ενισχύσουν τους συναδέλφους τους εκεί.

«Το παράλογο είναι ότι φέρνουν συναδέλφους από την Καρδίτσα στην Κάτω Αχαΐα για τη δημιουργία ΟΠΚΕ και στέλνουν Πατρινούς στην Καρδίτσα για ενίσχυση! Γιατί να πρέπει να γίνει αυτό; Ας έστελναν στην Κάτω Αχαΐα τους πατρινούς αστυνομικούς» σημειώνει ο κ. Αγγελόπουλος.

Το ζήτημα, όμως, έχει και έντονη κοινωνική διάσταση, όπως αναφέρουν οι συνδικαλιστές.

«Μέσα στον χειμώνα, που υπάρχουν σχολεία και οικογενειακές υποχρεώσεις, στέλνουν 8 συναδέλφους εν μία νυκτί στη Θεσσαλία, χωρίς κανείς να υπολογίσει οικογένειες και παιδιά. Συνάδελφοι που έχουν παιδιά και οι γυναίκες τους εργάζονται σε βάρδιες καλούνται άμεσα να φύγουν και να παρουσιαστούν στην Καρδίτσα. Τι θα κάνουν τα παιδιά τους, οι άνθρωποι αυτοί; Θα τα φέρουν στην Ερμού να τα προσέχουν μέχρι να γυρίσουν;» διερωτάται ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων.

Παράλληλα, νευραλγικές υπηρεσίες στην Αχαΐα αποψιλώνονται, καθώς οι ένστολοι που μένουν πίσω δεν επαρκούν αριθμητικά για να καλύψουν τις υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων, η οποία μένει με 2 αστυνομικούς ανά βάρδια. «Αν γίνει ένα ατύχημα στα Μαύρα Λιθάρια και ένα στα Καμίνια, τι θα γίνει; Το περιπολικό θα πρέπει να επιλέξει σε ποιο τροχαίο να πάει πρώτα και στο άλλο θα πάει μετά από δύο ώρες στην καλύτερη των περιπτώσεων. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό;» καταλήγει ο κ. Αγγελόπουλος.

