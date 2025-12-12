Νέος γύρος καταγγελιών από Κωνσταντοπούλου: «Το περιπολικό έφυγε σαν κλέφτης» – 22 λεπτά τηλεφωνημάτων στο 100 μετά την ένταση στη Βουλή

Ένα 22λεπτο ηχητικό όπου ακούγονται διαδοχικά η τηλεφωνήτρια του 100, ο επόπτης αξιωματικός και ο ταξίαρχος που είχε βάρδια, έδωσε στη δημοσιότητα η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστηρίζει ότι το περιπολικό που κλήθηκε να μεταβεί στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra για να λάβει κατάθεσή της «έφυγε χωρίς εξήγηση», την ώρα που η ίδια κατήγγειλε αυτόφωρα αδικήματα σε βάρος της από τον μάρτυρα Γιώργο Ξυλούρη.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστηρίζει ότι ο Γιώργος Ξυλούρης —γνωστός ως «Φραπές»— της απηύθυνε απειλές εντός της Βουλής, λέγοντας ότι «θα τη σκοτώσω, θα της στρίψω το λαρύγγι», παρουσία μαρτύρων. Όπως αναφέρει, ζήτησε άμεσα τη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ. για αυτόφωρα διωκόμενα αδικήματα.

Στο ηχητικό που έδωσε στη δημοσιότητα, η ίδια ξεκινά λέγοντας: «Το ότι σηκώθηκαν και έφυγαν σημαίνει ότι κάποιος τους μάζεψε. Θα καλέσω ξανά στο 100».

Η Κωνσταντοπούλου εξηγεί ότι είχε ενημερώσει την Άμεση Δράση πως θα βρίσκεται στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra από τις 22:30 έως τις 23:40 για συνέντευξη. Σύμφωνα με την ίδια, το περιπολικό έφτασε, μπήκε στο κτίριο και ρώτησε τους συνεργάτες της εκπομπής… όχι για εκείνη, αλλά αν είχε εμφανιστεί ο Γιώργος Ξυλούρης.

Όταν ολοκληρώθηκε η ζωντανή μετάδοση και η πρόεδρος της Πλεύσης βγήκε για να συναντήσει τους αστυνομικούς, το όχημα είχε ήδη αποχωρήσει.

«Βγαίνω και αντικρίζω το τίποτα. Έφυγαν σαν κλέφτες», ακούγεται να λέει.

Η πρώτη συνομιλία – η τηλεφωνήτρια:

Η τηλεφωνήτρια διαβεβαιώνει ότι θα ενημερώσει τον ανώτερο αξιωματικό και θα στείλει εκ νέου περιπολικό. Η Κωνσταντοπούλου, εμφανώς οργισμένη, ζητά να μιλήσει απευθείας με τον επόπτη.

Ενώ περιμένει, σχολιάζει: «Σαν τους κλέφτες φεύγουν ανακριτές από τα Τέμπη, αστυνομικοί από καταθέσεις… όλα αυτά καταγράφονται».

Ο διάλογος με τον επόπτη αξιωματικό:

Ο επόπτης ενημερώνει ότι «δρομολογείται ξανά περιπολικό», όμως δεν γνωρίζει ποιος ανακάλεσε την προηγούμενη εντολή.

Η Κωνσταντοπούλου ζητά να ενημερωθούν ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. και ο ΓΑΔΑρχης. Ο επόπτης απαντά ότι μπορεί να ενημερώσει μόνο τον διευθυντή βάρδιας —τον ταξίαρχο.

Η συνομιλία με τον ταξίαρχο:

Ο ταξίαρχος επιχειρεί να εξηγήσει ότι για τέτοια αδικήματα η καταγγελία μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα:

«Γιατί να έρθει περιπολικό εκεί; Δεν παίρνουμε καταθέσεις στον δρόμο»

αναφέρει.

Η Κωνσταντοπούλου απαντά ότι αυτό δεν ανταποκρίνεται στη διαδικασία, τονίζει πως το περιπολικό είχε σταλεί για άλλο σκοπό, και κατηγορεί την αστυνομία ότι δεν εφαρμόζει τα προβλεπόμενα.

Σε μια από τις πιο αιχμηρές στιγμές της συνομιλίας λέει:

«Καταλαβαίνω ότι οι αστυνομικοί παίρνουν εντολές από την εγκληματική οργάνωση».

Ο ταξίαρχος την καλεί να μεταβεί στο ΑΤ όποια ώρα τη βολεύει, σημειώνοντας ότι έχει αστυνομική προστασία.

Εκείνη ανταπαντά:

«Να πάω στο ΑΤ στα μεσάνυχτα; Περιμένω ώρες. Το περιπολικό θα μου έπαιρνε κατάθεση ή θα μου έλεγε να πάω στο ΑΤ;»

Ο ταξίαρχος επιμένει ότι το περιπολικό δεν είχε αρμοδιότητα να λάβει κατάθεση επιτόπου, και ότι στόχος ήταν να την καθοδηγήσει.

Κορύφωση της έντασης:

Η Κωνσταντοπούλου ζητά ενημέρωση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και σημειώνει ότι η μη κινητοποίηση των αρχών συνιστά παράβαση καθήκοντος.

«Σας προειδοποιώ ότι υποθάλπετε εγκληματία», του λέει.

Ο ταξίαρχος απαντά ότι μίλησε με τον εισαγγελέα υπηρεσίας, ο οποίος του είπε πως η πολιτική αρχηγός μπορεί να απευθυνθεί «σε οποιαδήποτε ανακριτική ή αστυνομική αρχή».

Η συζήτηση καταλήγει με την Κωνσταντοπούλου να δηλώνει ότι όλα όσα ειπώθηκαν θα συμπεριληφθούν στην επίσημη καταγγελία της.

