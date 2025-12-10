Νέος ισχυρός σεισμός στην Ιαπωνία

Νέα ισχυρή σεισμική δόνηση 6,5 Ρίχτερ σημειώθηκε στη Βόρεια Ιαπωνία, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμικό Κέντρο, αργά σήμερα (10/12/2025) της Τετάρτης (τοπική ώρα, απόγευμα στην Ελλάδα).

Το επίκεντρο είναι στον θαλάσσιο χώρο ανατολικά της νήσου Χονσού και το εστιακό βάθος είναι 31 χιλιόμετρα.

Η δόνηση σημειώθηκε στην ίδια ευρύτερη περιοχή με τα 7,6 Ρίχτερ της Δευτέρας.

Δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.

