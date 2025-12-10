Νέος ισχυρός σεισμός στην Ιαπωνία
Το επίκεντρο είναι στον θαλάσσιο χώρο ανατολικά της νήσου Χονσού και το εστιακό βάθος είναι 31 χιλιόμετρα
Νέα ισχυρή σεισμική δόνηση 6,5 Ρίχτερ σημειώθηκε στη Βόρεια Ιαπωνία, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμικό Κέντρο, αργά σήμερα (10/12/2025) της Τετάρτης (τοπική ώρα, απόγευμα στην Ελλάδα).
Η περιγραφή του Σαρκοζί: «Καλωσόρισες στην κόλαση»
Το επίκεντρο είναι στον θαλάσσιο χώρο ανατολικά της νήσου Χονσού και το εστιακό βάθος είναι 31 χιλιόμετρα.
Η δόνηση σημειώθηκε στην ίδια ευρύτερη περιοχή με τα 7,6 Ρίχτερ της Δευτέρας.
Δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News