Νέος Κόσμος: Άγρια συμπλοκή, τρεις στο νοσοκομείο και 5 συλλήψεις

Ο ένας από αυτούς έβγαλε μαχαίρι και ξεκίνησε να επιτίθεται στον υπόλοιπους

Νέος Κόσμος: Άγρια συμπλοκή, τρεις στο νοσοκομείο και 5 συλλήψεις
21 Οκτ. 2025 10:03
Pelop News

Συνολικά τρία άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και 5 συνελήφθησαν, μετά από άγρια συμπλοκή στη μέση του δρόμου στον Νέο Κόσμο.

Εξαφανισμένος ο αστυνομικός της Κρατικής Ασφάλειας όρμησε στην καλλονή συνάδελφο του

Όλα έγιναν στην οδό Μπακνανά στον Νέο Κόσμο μετά από τροχαίο μεταξύ δύο φορτηγών, το μεσημέρι της Δευτέρας (20.10.2025). Οι υπόλοιποι οδηγοί φορτηγών ξεκίνησαν να λογομαχούν με αποτέλεσμα τα αίματα να ανάψουν γρήγορα και να προκληθεί συμπλοκή. Ο ένας από αυτούς έβγαλε μαχαίρι και ξεκίνησε να επιτίθεται στον υπόλοιπους με αποτέλεσμα να τραυματίσει 3 άτομα.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο, με ελαφρά τραύματα και τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Λόγω της αναστάτωσης, στο σημείο κλήθηκε και η ΕΛΑΣ η οποία προχώρησε στη σύλληψη συνολικά 5 οδηγών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται προανάκριση για τη διαλεύκανση των ακριβών συνθηκών της συμπλοκής.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:14 Πολυθρόνα για τέσσερις στην Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ
11:09 Την Κυριακή (26/10) αλλάζει η ώρα-Τέσσερις μύθοι για την διαδικασία
11:00 Δείτε ΖΩΝΤΑΝΑ το 2o RGC Αν. Μακεδονίας-Θράκης: Διήμερο διαλόγου για την ανάπτυξη
10:54 ΓΑΔΑ: Εμφανίστηκε ο αστυνομικός που κατηγορήθηκε από την πρώην, επίσης αστυνομικό, σύντροφό του για ξυλοδαρμό!
10:53 Ακόμα να καλυφτεί η τρύπα στον πεζόδρομο
10:52 ΠΑΣΟΚ: Κατέθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας για την τροπολογία του Αγνωστου Στρατιώτη
10:48 Αυτός είναι ο δράστης, που παραδόθηκε, για τη δολοφονία του 37χρονου στο Μπουρνάζι
10:48 Φλωρίδης: «Δεν μπορεί να διχάζει το εθνικό μνημείο»
10:42 Ενα μεγάλο μπράβο στην Ολυμπιάδα
10:37 Δυτική Αχαΐα: Εκσκαφέας εμβόλισε αυτοκίνητο, εγκλωβισμός ατόμων
10:36 Οδοντωτός Σιδηρόδρομος: Μόνο το υπουργείο έχει τη δύναμη να παρέμβει…
10:29 Με ποια κριτήρια θα δοθεί το επίδομα των 250 ευρώ σε 1.4 εκ. δικαιούχους
10:27 Ο Σαρκοζί με κοστούμι και γραβάτα πηγαίνει στη φυλακή χέρι-χέρι με την Κάρλα Μπρούνι! ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ
10:20 Λύκειο Αιγείρας: «Time to Move – Ανακαλύπτοντας τις Ευκαιρίες στην Ευρώπη» ΦΩΤΟ
10:19 Νίκες για Αιολο, ΠΓΕ και Ερυθρό Αστέρα στο πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής Γυναικών
10:19 Γαλλία: Άρχισε η δίκη για τη φρικτή δολοφονία 12χρονου κοριτσίου
10:11 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:03 Θανάσης Κοντογεώργης: Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι στον πυρήνα της συλλογικής μας μνήμης και δεν χωρούν αντιπαραθέσεις
10:03 Νέος Κόσμος: Άγρια συμπλοκή, τρεις στο νοσοκομείο και 5 συλλήψεις
9:57 Φιλαρμονική Εταιρία Ωδείου Πατρών: Ο Γιάννης Ευσταθόπουλος στη Σχολη Κιθάρας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 21/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ