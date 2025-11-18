Νέος Κόσμος: «Νόμιζα ότι γινόταν καταδίωξη» – Τι περιγράφει ο αυτόπτης μάρτυρας για τον ξυλοδαρμό πριν τον θάνατο του 58χρονου

«Νόμιζα ότι γινόταν καταδίωξη», λέει ο αυτόπτης μάρτυρας για το αιματηρό περιστατικό της Δευτέρας (17/11) στον Νέο Κόσμο, όπου ένας 58χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του ύστερα από βίαιο επεισόδιο που κατέληξε σε τροχαίο.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τέσσερα άτομα, ενώ οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι προηγήθηκε ξυλοδαρμός του θύματος από ομάδα τριών ανδρών, δύο Ελλήνων και ενός Αλβανού, οι οποίοι τον καταδίωκαν με δύο μηχανάκια.

Από μια γροθιά σε θάνατο: Συνελήφθη ο οδηγός της μηχανής για το μοιραίο τροχαίο στον Νέο Κόσμο – Χειροπέδες σε άλλους 3

Σύμφωνα με τις καταθέσεις, ο 58χρονος ξυλοκοπήθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του, με έναν από τους δράστες να τον χτυπά επανειλημμένα στο κεφάλι πάνω στο τιμόνι. Λίγο αργότερα, ο άνδρας έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Ο 58χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στον «Ευαγγελισμό», όπου κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

«Πέρασε δύο φορές τον δρόμο – νομίσαμε πως τον κυνηγούσε η αστυνομία»

«Βρισκόμουν στην περιοχή και είδα το αυτοκίνητο να περνάει σαν σε καταδίωξη, ενώ οι μηχανές ήταν πίσω του. Ούτε σε STOP σταματούσαν, ούτε τίποτα», ανέφερε ο αυτόπτης μάρτυρας στην ΕΡΤ.

«Νομίσαμε ότι η αστυνομία κυνηγούσε κάποιον. Το αυτοκίνητο πέρασε δύο φορές από τον ίδιο δρόμο, έκανε κύκλο με τους ίδιους ρυθμούς. Ο δρόμος, όμως, καταλήγει σε αδιέξοδο», πρόσθεσε.

Οι τέσσερις συλλήψεις

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας προχώρησαν στη σύλληψη των τριών δραστών, που είναι γνωστοί στις Αρχές για παλαιότερες υποθέσεις, καθώς και του πατέρα ενός εξ αυτών, ο οποίος επιχείρησε να κρύψει το μηχανάκι που χρησιμοποιήθηκε στη σκηνή του ξυλοδαρμού.

Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι ο θάνατος του 58χρονου πιθανόν προήλθε από τα χτυπήματα που δέχθηκε και όχι από ανακοπή, όπως θεωρήθηκε αρχικά. Οι Αρχές συνεχίζουν να ερευνούν το κίνητρο της επίθεσης, που μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο.

