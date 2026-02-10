Νέος πρόεδρος στον Σύλλογο Θυμάτων Τεμπών ο Παύλος Ασλανίδης – Δεκτή η παραίτηση Καρυστιανού

Στην εκλογή νέας διοίκησης προχώρησε ο Σύλλογος Θυμάτων Τεμπών, με τον Παύλο Ασλανίδη να αναλαμβάνει την προεδρία, μετά την αποδοχή της παραίτησης της Μαρίας Καρυστιανού.

Η σχετική διαδικασία ολοκληρώθηκε χωρίς την παρουσία της πρώην προέδρου, ενώ στη νέα σύνθεση της διοίκησης η Ελένη Βασάρα παραμένει στη θέση της γραμματέως και ο Βασίλης Παυλίδης εξελέγη αντιπρόεδρος.

Υπενθυμίζεται ότι η παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού είχε γίνει αποδεκτή από τον Σύλλογο στις 14 Ιανουαρίου 2026, ανοίγοντας τον δρόμο για την εκλογή νέου προέδρου.

