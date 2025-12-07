Νέος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών ο Παναγιώτης Μεταξάς

Νέος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών αναδείχθηκε ο Παναγιώτης Μεταξάς, ο οποίος επικράτησε στον δεύτερο γύρο των αρχαιρεσιών, συγκεντρώνοντας 267 ψήφους έναντι 251 του συνυποψηφίου του, Φάνη Παπαναγιωτάκη.

Τα επίσημα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν πριν από λίγο από την Εφορευτική Επιτροπή, ολοκληρώνοντας την εκλογική διαδικασία που διεξήχθη σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλίμα.

Ο κ. Μεταξάς δέχθηκε συγχαρητήρια για την εκλογή του και αναλαμβάνει τα καθήκοντά του με στόχο – όπως σημειώνουν συνάδελφοί του – την ενίσχυση του ρόλου του Συλλόγου και την ουσιαστική αντιμετώπιση των προκλήσεων που απασχολούν τον νομικό κόσμο της Πάτρας.

