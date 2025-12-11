Νέος πρόεδρος του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Νέος πρόεδρος του Eurogroup εξελέγη ο Κυριάκος Πιερρακάκης, επικρατώντας του Βέλγου ομολόγου του Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ σε μια ψηφοφορία με ισχυρό πολιτικό και συμβολικό φορτίο για την Ελλάδα.

Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης έδωσαν στον Κυριάκο Πιερρακάκη εντολή δυόμισι ετών στην άτυπη αλλά κρίσιμη θέση για την πολιτική διακυβέρνηση του ευρώ, όπου χαράσσονται οι βασικές γραμμές για δημοσιονομική πολιτική, τράπεζες και επενδύσεις.

Νωρίτερα, ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Λαρς Κλινγκμπάιλ ανέφερε ότι η χώρα του θα ψηφίσει υπέρ του Έλληνα υπουργού στο Eurogroup.

Η εκλογή Πιερρακάκη σηματοδοτεί την οριστική μετάβαση της χώρας από τον ρόλο του «αδύναμου κρίκου» της κρίσης χρέους στη θέση του συντονιστή των ομολόγων του. Πρόεδρος του Eurogroup σημαίνει πρόσβαση στην πρώτη γραμμή των αποφάσεων, δυνατότητα να βάζει θέματα στην ατζέντα και να διαμορφώνει τα συμπεράσματα που στη συνέχεια υιοθετούν οι ηγέτες.

Για την ελληνική οικονομία, η συγκυρία είναι κρίσιμη καθώς στην επόμενη θητεία θα κριθεί η εφαρμογή των νέων δημοσιονομικών κανόνων, η επόμενη μέρα του Ταμείου Ανάκαμψης και η εμβάθυνση της Τραπεζικής Ένωσης και της Ένωσης Κεφαλαιαγορών.

Η παρουσία του Έλληνα υπουργού στην προεδρία δεν αλλάζει τους κανόνες, αλλά ενισχύει τη φωνή της Αθήνας τη στιγμή που σχεδιάζονται ενώ «προσθέτει» ένα ισχυρό επιχείρημα αξιοπιστίας της χώρας απέναντι σε αγορές και εταίρους.

