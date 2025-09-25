Νέος ψηφιακός κόμβος για τον πολιτισμό: Ο ιστότοπος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας

Πληροφορίες για χώρους, μουσεία, δράσεις αλλά και χρήσιμα εργαλεία προσβασιμότητας προσφέρει ο νέος ιστοχώρος της Εφορείας Αχαΐας στη διεύθυνση efaacha.culture.gov.gr.

25 Σεπ. 2025 12:35
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας ανακοίνωσε τη λειτουργία του νέου ιστοτόπου της στη διεύθυνση https://efaacha.culture.gov.gr

Ο ανανεωμένος ιστότοπος παρέχει πληροφορίες για την Εφορεία, τους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία αρμοδιότητάς της, καθώς και για τις δράσεις που αναπτύσσει. Παράλληλα, έχουν αναρτηθεί όλες οι έντυπες εκδόσεις της υπηρεσίας, όπως ενημερωτικά έργων και κατάλογοι εκθέσεων, ενώ ο χρήστης μπορεί να βρει συνδέσμους προς το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο, την Πλατφόρμα Πολιτισμού, το πρόγραμμα «Η Ελλάδα όλη ένας Πολιτισμός», το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών και τα Αρχαιολογικά Μουσεία της Ελλάδας.

Στον ιστότοπο θα αναρτώνται επίσης ανακοινώσεις που αφορούν εκπαιδευτικά προγράμματα, προσλήψεις προσωπικού και διαγωνισμούς. Ιδιαίτερη μέριμνα έχει δοθεί στην προσβασιμότητα, με ενσωματωμένα εργαλεία που διευκολύνουν την πλοήγηση για όλους τους χρήστες.

Ο νέος ιστότοπος δημιουργήθηκε αποκλειστικά με τεχνολογίες ελεύθερου λογισμικού/λογισμικού ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) από το τακτικό προσωπικό της Εφορείας, φιλοξενείται στο cloud της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και είναι πλήρως εναρμονισμένος με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).
