Νέα πυρκαγιά στο Λος Αντζελες, εντολή εκκένωσης για χιλιάδες κατοίκους ΒΙΝΤΕΟ

Με τρομακτική ταχύτητα εξαπλώνεται η νέα πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης 22/01/2025 βόρεια του Λος Άντζελες με τις αρχές δίνουν εντολή για την άμεση εκκένωση χιλιάδων κατοίκων από μια περιοχή που υπέστη σοβαρές ζημιές λόγω των φονικών πυρκαγιών πριν λίγες ημέρες.

Το πυρινο μέτωπο εξαπλωνόταν με τρομακτική ταχύτητα στα περίχωρα της λίμνης Καστέικ έχοντας φθάσει να εκτείνεται σε περιοχή πάνω από 20.000 στρέμματα προτού καν συμπληρωθούν δυο ώρες.

Οι φλόγες ενισχύονται από τους θερμούς και ξηρούς ανέμους Σάντα Άνα, που συνεχίζουν να πνέουν στην ευρύτερη περιοχή του δεύτερου μεγαλύτερου αστικού κέντρου των ΗΠΑ, σπρώχνοντας μεγάλο νέφος καπνού μπροστά από το πύρινο μέτωπο.

Εκδόθηκαν διαταγές εσπευσμένης απομάκρυνσης κατοίκων, που αφορούν πάνω από 30.000 ανθρώπους, σε τομείς γύρω από τη λίμνη, περίπου πενήντα χιλιόμετρα βόρεια από το Λος Άντζελες, κοντά στην πόλη Σάντα Κλαρίτα.

«Προσεύχομαι να μην καεί το σπίτι μου», περιορίστηκε να πει άνδρας στο τηλεοπτικό δίκτυο KTLA καθώς φόρτωνε πράγματα στο αυτοκίνητό του.

Τηλεοπτικά πλάνα δείχνουν αστυνομικούς να περιπολούν και να ζητούν από κατοίκους να φύγουν. Ελικόπτερα και αεροσκάφη έκαναν συνεχείς ρίψεις νερού στις φλόγες για να τις περιορίσουν, ενώ επιχειρούσαν επίσης μέλη του πυροσβεστικού σώματος στο έδαφος.

