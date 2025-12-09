Νέος σταθμός Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαϊας: Μετακινήσεις υψηλών προδιαγραφών – Εκκίνηση αύριο των δρομολογίων στην οδό Νόρμαν

Η έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου σταθμού Υπεραστικού ΚΤΕΛ στην οδό Νόρμαν σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τις μεταφορές της Πάτρας. Το πρώτο δρομολόγιο για Αθήνα αναχωρεί την Τετάρτη, στις 2:30 π.μ., ενώ την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου (ώρα 12:00), θα πραγματοποιηθεί ο αγιασμός από τον Σεβ. Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσόστομο, παρουσία εκπροσώπων των τοπικών αρχών, φορέων και πολιτών. Τα επίσημα εγκαίνια του σταθμού προγραμματίζονται για το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026, παράλληλα με το Πανελλήνιο Συνέδριο Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Λεωφορείων Ελλάδος, με συμμετοχή εκπροσώπων από όλη τη χώρα.

Ο νέος σταθμός, που αποτελούσε μεγαλεπίβολο στόχο 20 ετών, του προέδρου του ΚΤΕΛ Ανδρέα Μανωλόπουλου και του ΔΣ, αναβαθμίζει πλήρως την υποδομή μεταφορών, μετατρέποντας ένα πρώην βιομηχανικό κτίριο σε έναν σύγχρονο κόμβο υψηλών προδιαγραφών. Η λειτουργία του στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των δημόσιων μεταφορών, εξασφαλίζοντας ότι τα λεωφορεία θα εισέρχονται και θα εξέρχονται χωρίς να επιβαρύνουν τους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας, όπως τη Ζαΐμη και την Αράτου. Επιπλέον, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει ειδικά διαμορφωμένους χώρους αποθήκευσης εμπορευμάτων, ώστε να μην εισέρχονται φορτηγά στον κύριο χώρο, διασφαλίζοντας την ομαλή κίνηση επιβατών και πεζών.

Οι εγκαταστάσεις του σταθμού παρέχουν πλήρη πρόσβαση σε άτομα με αναπηρία, σύγχρονες κλιματιζόμενες αίθουσες αναμονής, πληροφοριακούς πίνακες και ψηφιακά συστήματα ενημέρωσης επιβατών, καθώς και ειδικούς χώρους για τους οδηγούς, με μπάνια και μελλοντική πρόβλεψη ξενώνων. Παράλληλα, οι τιμές των εισιτηρίων παραμένουν αμετάβλητες, καθώς καθορίζονται από το υπουργείο Μεταφορών.

Το έργο αποτελεί παράδειγμα επιτυχημένης αστικής ανάπλασης, καθώς μέρος της αρχικής κατασκευής διατηρήθηκε για ιστορικούς λόγους, ενώ ταυτόχρονα προωθείται η βιωσιμότητα μέσω της μίσθωσης των ανώτερων ορόφων σε εταιρεία ανάπτυξης φοιτητικών εστιών, προσφέροντας περίπου 80 νέες κατοικίες για φοιτητές. Οπως αναφέρει η διοίκηση της εταιρείας, η επένδυση συνδυάζει στρατηγικό όφελος για το ΚΤΕΛ και κοινωνικό όφελος για την πόλη, ενισχύοντας την προσβασιμότητα, την ασφάλεια και την ποιότητα των μετακινήσεων.

Ο νέος σταθμός Υπεραστικού ΚΤΕΛ αποτελεί υπερσύγχρονο κόμβο μεταφορών, πρότυπο σε πανελλήνιο επίπεδο. Μειώνει την κυκλοφοριακή συμφόρηση και με τις προηγμένες υποδομές του προσφέρει άνεση, ασφάλεια, προσβασιμότητα για ΑμεΑ και ψηφιακή ενημέρωση επιβατών.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ

Αυτό που εκκρεμεί είναι η δημιουργία ενός νέου κόμβου. Σχετικά, ο Μπάμπης Δημητρακάκης, μέλος της Ομάδας Εργασίας Υποδομών του σπιράλ, προτείνει τα λεωφορεία από Ηρώων Πολυτεχνείου να εισέρχονται απευθείας στον σταθμό, αποφεύγοντας την Οθωνος- Αμαλίας και βελτιώνοντας την κυκλοφορία. Η λύση είναι ενδεικτική και απαιτεί συνεργασία φορέων και εξειδικευμένη μελέτη από συγκοινωνιολόγους για πλήρη υλοποίηση, εξασφαλίζοντας ομαλή λειτουργία και αποτελεσματική διαχείριση των υπεραστικών μεταφορών.

