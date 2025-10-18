ΝΕΠ-ΝΟΠ: Ναυμαχία στο «Α. Πεπανός» – LIVE – Φωτογραφίες/δηλώσεις

Το pelop.gr σας προσφέρει το μεγάλο ντέρμπι της Α1 Εθνικής Γυναικών του πόλο ανάμεσα σε ΝΕΠ και ΝΟΠ στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός».

Διαιτητές: Κουρτίδης-Μαρκοπούλου. Τα 8λεπτα:

ΝΕΠ (Γιώργος Τσόκας): Γιαννακέα, Ανδρουτσέλη, Δ. Κοντάκου, Αλμενταρίζ, Τσιμάρα 1, Σιτάρα 1, Σκαρπαλέζου, Μιχαλάτου, Τσίγκα, Λιαπάκη, Κεπενού, Κακαϊδή, Ανδρ. Κοντάκου, Λαμπάτου, Ζήκου.

ΝΟΠ (Βασίλης Κανελλόπουλος): Βαβίλη, Κρότο 1, Ζαφειράκη, Ν. Μπαλάτσα, Γροζοπούλου, Μ. Μπαλάτσα 1, Πασσά, Ράντονιτς, Μοίραλη, Αναστασίου, Γιαννακοπούλου, Λυκοθανάση, Παπαδημητρίου, Μ. Ζαφειράκη, Κασπίρη.

Οι κυριότερες διακυμάνσεις του σκορ έχουν ως εξής:

Α΄ περίοδος: 1-0 (Σιτάρα από φουνταριστό, 7.16), 1-1 (Μ. Μπαλάτσα από περιφέρεια, 6.19΄), 1-2 (Κρότο από επιθετικό ριμπάουντ, 4.21΄), 2-2 (Τσιμάρα από πέναλτι, 4.01΄)

Β΄ περίοδος:

Γ΄ περίοδος:

Δ΄ περίοδος:

* Οι σέντρες: ΝΟΠ (1η),

* Τα πέναλτι: 1/1 (Τσιμάρα) –

* Οι αποβολές: – Μοίραλη (1), Ν. Μπαλάτσα (1)

* Οι επεμβάσεις των τερματοφυλάκων: Γιαννακέα (5) –

ΜΙΚΡΑ-ΜΙΚΡΑ

Το κολυμβητήριο «Α. Πεπανός» είναι γεμάτο με κάμερες, καθώς για πρώτη φορά φέτος παιχνίδι πόλο της Α1 Εθνικής Γυναικών μεταδίδεται ζωντανά από την ΕΡΤ.

