ΝΕΠ-ΝΟΠ: Ναυμαχία στο «Α. Πεπανός» – LIVE – Φωτογραφίες/δηλώσεις

ΝΕΠ εναντίον ΝΟΠ στο μεγάλο ντέρμπι της Α1 Εθνικής Γυναικών του πόλο στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός» στην Πάτρα.

ΝΕΠ-ΝΟΠ: Ναυμαχία στο «Α. Πεπανός» - LIVE - Φωτογραφίες/δηλώσεις ΝΕΠ εναντίον ΝΟΠ στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός»
18 Οκτ. 2025 18:12
Pelop News

Το pelop.gr σας προσφέρει το μεγάλο ντέρμπι της Α1 Εθνικής Γυναικών του πόλο ανάμεσα σε ΝΕΠ και ΝΟΠ στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός».

Διαιτητές: Κουρτίδης-Μαρκοπούλου. Τα 8λεπτα:

ΝΕΠ (Γιώργος Τσόκας): Γιαννακέα, Ανδρουτσέλη, Δ. Κοντάκου, Αλμενταρίζ, Τσιμάρα 1, Σιτάρα 1, Σκαρπαλέζου, Μιχαλάτου, Τσίγκα, Λιαπάκη, Κεπενού, Κακαϊδή, Ανδρ. Κοντάκου, Λαμπάτου, Ζήκου.

ΝΟΠ (Βασίλης Κανελλόπουλος): Βαβίλη, Κρότο 1, Ζαφειράκη, Ν. Μπαλάτσα, Γροζοπούλου, Μ. Μπαλάτσα 1, Πασσά, Ράντονιτς, Μοίραλη, Αναστασίου, Γιαννακοπούλου, Λυκοθανάση, Παπαδημητρίου, Μ. Ζαφειράκη, Κασπίρη.

Οι κυριότερες διακυμάνσεις του σκορ έχουν ως εξής:

Α΄ περίοδος: 1-0 (Σιτάρα από φουνταριστό, 7.16), 1-1 (Μ. Μπαλάτσα από περιφέρεια, 6.19΄), 1-2 (Κρότο από επιθετικό ριμπάουντ, 4.21΄), 2-2 (Τσιμάρα από πέναλτι, 4.01΄)

Β΄ περίοδος:

Γ΄ περίοδος:

Δ΄ περίοδος:

* Οι σέντρες: ΝΟΠ (1η),

* Τα πέναλτι: 1/1 (Τσιμάρα) –

* Οι αποβολές: – Μοίραλη (1), Ν. Μπαλάτσα (1)

* Οι επεμβάσεις των τερματοφυλάκων: Γιαννακέα (5) –

ΜΙΚΡΑ-ΜΙΚΡΑ

Το κολυμβητήριο «Α. Πεπανός» είναι γεμάτο με κάμερες, καθώς για πρώτη φορά φέτος παιχνίδι πόλο της Α1 Εθνικής Γυναικών μεταδίδεται ζωντανά από την ΕΡΤ.

 

 

 

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:12 Πόθεν Έσχες 2025: Οι νέοι κανόνες, οι παγίδες και η προθεσμία έως 31 Οκτωβρίου
18:12 ΝΕΠ-ΝΟΠ: Ναυμαχία στο «Α. Πεπανός» – LIVE – Φωτογραφίες/δηλώσεις
18:11 Η τεχνολογία laser αλλάζει το πρόσωπο της ελληνικής βιομηχανίας
18:00 Φοινικούντα: Νέα μαρτυρία για τον 22χρονο συνεργό – «Ήταν παιδί στο φάσμα του αυτισμού, εύκολα χειραγωγήσιμο»
17:48 Χανιά: Ένοχος για ενδοοικογενειακή βία ο οδηγός της μοιραίας Porsche – Παραμένει προφυλακισμένος για το θανατηφόρο τροχαίο
17:40 Συνελήφθη ο πρόεδρος του Ατρομήτου Βασίλης Μπέτσης: Όπλα, κροτίδες και σημαία της Hezbollah σε χώρο του γηπέδου
17:36 Λεμπέσης: «Είχαμε δυστοκία στην επίθεση, αλλά θα το βρούμε»
17:24 Από το ράσο στο μπικίνι: Η πρώην δόκιμη καλόγρια που έγινε δασκάλα γιόγκα στη Βραζιλία
17:19 Πρεμιέρα με ντέρμπι για Ερμή, ΑΟ Αιγιαλέων στην Α2 Εθνική βόλεϊ
17:12 Washington Post: «Το τηλεφώνημα Πούτιν–Τραμπ που πάγωσε τους Tomahawk – “Ο Ρώσος πρόεδρος κατάφερε πάλι να τους ξεπεράσει όλους
17:03 Ντέρμπι αποδείξεων για τις γυναίκες του ΝΟΠ και της ΝΕΠ
17:00 28η Οκτωβρίου: Tα Καλάβρυτα έχουν την τιμητική τους – Οι πληρότητες έχουν ξεπεράσει το 70%
16:48 Καστοριά: Μεθυσμένος χωρίς δίπλωμα προκάλεσε άγρια καταδίωξη μέσα στην πόλη
16:36 Πάτρα δεν είναι μόνο η Γεωργίου: Το σκουριασμένο συντριβάνι της Ομόνοιας αποκαλύπτει την άλλη όψη της πόλης ΦΩΤΟ
16:31 Δείτε το νέο Δ.Σ της ΝΕΠ με πρόεδρο τον Μανώλη Τσουραμάνη -Φωτογραφίες
16:30 Οι “Whisky Friends” της Πάτρας εμφιάλωσαν το πρώτο ελληνικό ουίσκι: Πέντε χρόνια πάθους σε ένα μπουκάλι
16:27 Πάτρα: Αυτοκίνητο έκανε “βουτιά” σε γκρεμό στην Παναγοπούλα
16:24 Μεταδίδεται το παιχνίδι της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου με τη Σαρωνίδα
16:12 Σκηνές διάλυσης στο Κίνημα Δημοκρατίας: Η Τζάκρη ανέβασε στο Instagram ιδιωτική συνομιλία με τον Κασσελάκη ΦΩΤΟ
16:11 Δείτε που μπορείτε να παρακολουθήσετε το παιχνίδι του Απόλλωνα με τον Ιόνιο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18-19/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ