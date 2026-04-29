ΝΕΠ: «Την Κυριακή πάμε να καθαρίσουμε την Πλαζ!»

Η αρχή για τη ΝΕΠ έγινε με την αναδάσωση στο Γηροκομειό και η συνέχεια δίνεται την Κυριακή με τον καθαρισμό της παραλιακής ζώνης στην Πλαζ.

29 Απρ. 2026 23:14
Pelop News

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

«Το Πανεπιστήμιο Πατρών, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της κοινωνικής του αποστολής και της προώθησης της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας, διοργανώνει δράση καθαρισμού της παραλίας Πλαζ στην Πάτρα, την Κυριακή 3 Μαΐου και ώρα 11:00, σε συνεργασία με τις φοιτητικές ομάδες Έθεξις, Project Κα.Πα. και τη Ναυταθλητική Ενωση Πατρών.
Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο δράσεων που στοχεύουν στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και στην ενεργό συμμετοχή της πανεπιστημιακής κοινότητας και των πολιτών σε ζητήματα βιωσιμότητας και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.
Η δράση επιδιώκει:
– τον καθαρισμό της παραλίας Πλαζ με τη συμμετοχή εθελοντών,
– την ευαισθητοποίηση φοιτητών/τριών και πολιτών σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας,
– την ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας,
– την προώθηση μιας πιο καθαρής, βιώσιμης και περιβαλλοντικά υπεύθυνης πόλης.
Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και ανοιχτή σε όλους, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κινητοποίηση των φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.
Το Πανεπιστήμιο Πατρών καλεί όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτή την πρωτοβουλία, συμβάλλοντας έμπρακτα στη διαμόρφωση ενός καθαρότερου και πιο βιώσιμου περιβάλλοντος».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ