Νετανιάχου: «Έχουμε σχέδιο για τερματισμό της στρατιωτικής βοήθειας από τις ΗΠΑ»
15 Φεβ. 2026 19:44
Pelop News

Σχέδιο για τον τερματισμό της στρατιωτικής βοήθειας από τις ΗΠΑ μέσα στα επόμενα επτά χρόνια ανακοίνωσε την Κυριακή ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Όπως τόνισε, «το Ισραήλ θα πρέπει να είναι αυτάρκης και να στηρίζεται στις δικές του δυνάμεις».

Αναφερόμενος στο Ιράν και στην ενδεχόμενη συμφωνία με τις ΗΠΑ για τα πυρηνικά, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε τη θέση του Ισραήλ το οποίο δεν ζητά απλώς να διακοπεί η πρόοδος στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, αλλά τη διάλυσή του.

Όπως είπε στον Ντόναλντ Τραμπ, «οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν πρέπει να περιλαμβάνει τη διάλυση της πυρηνικής υποδομής του Ιράν, όχι μόνο τη διακοπή της διαδικασίας εμπλουτισμού».

Μιλώντας στην ετήσια Διάσκεψη των Προέδρων των Σημαντικότερων Αμερικανικο-Εβραϊκών Οργανώσεων, ο Νετανιάχου δήλωσε επίσης ότι το Ισραήλ πρέπει ακόμη να «ολοκληρώσει το έργο» της καταστροφής όλων των σηράγγων στη Γάζα. «Το Ισραήλ», είπε, «έχει ήδη διαλύσει 150 χλμ. από τα περίπου 500 χλμ.».

