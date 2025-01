Νετανιάχου: Καμία εκεχειρία μέχρι να λάβουμε την λίστα με τους ομήρους 

Ξεκάθαρο μήνυμα έστειλε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, προς την πλευρά της Χαμάς με νέα δήλωσή του πως δεν θα προχωρήσει στη συμφωνία μέχρι το Ισραήλ να λάβει «τη λίστα των ομήρων που θα απελευθερωθούν, όπως συμφωνήθηκε».

«Το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί παραβιάσεις της συμφωνίας. Η αποκλειστική ευθύνη ανήκει στη Χαμάς» είπε ο Νετανιάχου σε δήλωση στο X (πρώην Twitter).

Η δήλωση αυτή ακολουθεί την επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε νωρίτερα στο Τελ Αβίβ, με δράστη έναν 19χρονο Παλαιστίνιο.

Την ίδια ώρα, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Avichay Adraee εξέδωσε μια δήλωση απευθυνόμενη στον λαό της Γάζας που περιέχει οδηγίες για την Κυριακή (19/1), όταν θα τεθεί σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός. Προειδοποιεί ότι η κίνηση από τα νότια προς τα βόρεια της Λωρίδας της Γάζας ή προς τον διάδρομο Νετζαρίμ παραμένει επικίνδυνη υπό το φως των στρατιωτικών δραστηριοτήτων στην περιοχή.

Ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει αναπτυγμένος σε συγκεκριμένες περιοχές, ενώ είναι επίσης επικίνδυνο να πλησιάζουν το πέρασμα της Ράφα, τον διάδρομο της Φιλαδέλφειας και όλες τις περιοχές στη νότια Γάζα όπου αναπτύσσονται ισραηλινές δυνάμεις.

Επικίνδυνο είναι σύμφωνα με τους ίδιος το «το ψάρεμα, το κολύμπι και οι καταδύσεις» στην παραλιακή περιοχή κατά μήκος της Λωρίδας, όπως και η προσέγγιση στη νεκρή ζώνη.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

“We will be unable to move forward with the framework until we receive the list of the hostages who will be released, as was agreed. Israel will not tolerate violations of the agreement. Hamas is solely responsible.”

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) January 18, 2025