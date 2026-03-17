Νετανιάχου: Πιέζουμε το ιρανικό καθεστώς μέχρι να ανοίξει δρόμος ανατροπής

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους απέναντι στην Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι το Ισραήλ επιδιώκει να υπονομεύσει το ιρανικό καθεστώς και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε ο ίδιος ο ιρανικός λαός να μπορέσει να το αμφισβητήσει. Στη βιντεοσκοπημένη τοποθέτησή του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός άφησε σαφώς να εννοηθεί ότι η στρατηγική της ισραηλινής πλευράς δεν περιορίζεται μόνο στο στρατιωτικό πεδίο, αλλά συνδέεται και με την αποσταθεροποίηση του συστήματος εξουσίας στο Ιράν.

«Δεν θα γίνει άμεσα, αλλά αυτός είναι ο στόχος»

Ο Νετανιάχου αναφέρθηκε στις εξουδετερώσεις κορυφαίων Ιρανών αξιωματούχων, λέγοντας ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία δίνεται στον λαό του Ιράν η ευκαιρία να ανατρέψει το καθεστώς. Την ίδια στιγμή, παραδέχθηκε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι ούτε εύκολο ούτε άμεσο, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για μια εξέλιξη που απαιτεί χρόνο και επιμονή. Η ίδια γραμμή είχε καταγραφεί και σε προηγούμενες αναφορές διεθνών μέσων, σύμφωνα με τις οποίες ο ίδιος θεωρεί ότι η αλλαγή στο Ιράν δεν μπορεί να επιβληθεί απ’ έξω, αλλά μόνο να διευκολυνθεί από την πίεση που ασκείται στο καθεστώς.

Netanyahu: We are undermining the regime in the hope of giving the people an opportunity to remove it. It will not happen all at once, and it will not be easy. But if we persist, we will give them an opportunity to take their fate into their own hands. We are helping our… pic.twitter.com/ZyReZR20ss — Clash Report (@clashreport) March 17, 2026

Στήριξη στις ΗΠΑ και μήνυμα για νέες κινήσεις

Ιδιαίτερο βάρος έδωσε και στη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες στον Κόλπο, σημειώνοντας ότι το Ισραήλ στηρίζει τους Αμερικανούς συμμάχους του και θα συμβάλει τόσο έμμεσα όσο και με άμεσες ενέργειες. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι είχε επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ για τη συνεργασία με το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό, περιγράφοντας μια στενή διασύνδεση σε πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Στην ίδια δήλωση, ο Νετανιάχου προανήγγειλε ότι «έρχονται πολλές εκπλήξεις», αφήνοντας να αιωρείται η εικόνα νέων επιχειρησιακών κινήσεων χωρίς να μπει σε λεπτομέρειες. Η αναφορά αυτή εντάσσεται στο γενικότερο κλίμα κλιμάκωσης των τελευταίων ημερών, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει να προβάλλει τη στρατηγική πίεσης προς την ιρανική ηγεσία, ενώ ο πόλεμος παραμένει ανοιχτός και με αβέβαιη χρονική εξέλιξη.

Το μήνυμα πίσω από τη δήλωση

Η τοποθέτηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού δείχνει ότι η κυβέρνηση του Τελ Αβίβ επιχειρεί να συνδέσει τα στρατιωτικά πλήγματα με έναν ευρύτερο πολιτικό στόχο: όχι απλώς την εξουδετέρωση απειλών, αλλά και τη διάβρωση της συνοχής του ιρανικού καθεστώτος. Ωστόσο, ακόμη και ισραηλινοί και δυτικοί αναλυτές έχουν επισημάνει ότι μια εσωτερική ανατροπή στην Τεχεράνη δεν θεωρείται άμεσο ή εύκολο σενάριο, παρά την ένταση των επιθέσεων και την πίεση που δέχεται η ιρανική ηγεσία.

