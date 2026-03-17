Νετανιάχου: Πιέζουμε το ιρανικό καθεστώς μέχρι να ανοίξει δρόμος ανατροπής

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δηλώνει ότι η πίεση στο ιρανικό καθεστώς στοχεύει στο να ανοίξει δρόμο για εσωτερικές εξελίξεις, ενώ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων άμεσων και έμμεσων ενεργειών στο πλευρό των αμερικανικών δυνάμεων στον Κόλπο.

Νετανιάχου: Πιέζουμε το ιρανικό καθεστώς μέχρι να ανοίξει δρόμος ανατροπής
17 Μαρ. 2026 16:10
Pelop News

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους απέναντι στην Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι το Ισραήλ επιδιώκει να υπονομεύσει το ιρανικό καθεστώς και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε ο ίδιος ο ιρανικός λαός να μπορέσει να το αμφισβητήσει. Στη βιντεοσκοπημένη τοποθέτησή του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός άφησε σαφώς να εννοηθεί ότι η στρατηγική της ισραηλινής πλευράς δεν περιορίζεται μόνο στο στρατιωτικό πεδίο, αλλά συνδέεται και με την αποσταθεροποίηση του συστήματος εξουσίας στο Ιράν.

«Δεν θα γίνει άμεσα, αλλά αυτός είναι ο στόχος»

Ο Νετανιάχου αναφέρθηκε στις εξουδετερώσεις κορυφαίων Ιρανών αξιωματούχων, λέγοντας ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία δίνεται στον λαό του Ιράν η ευκαιρία να ανατρέψει το καθεστώς. Την ίδια στιγμή, παραδέχθηκε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι ούτε εύκολο ούτε άμεσο, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για μια εξέλιξη που απαιτεί χρόνο και επιμονή. Η ίδια γραμμή είχε καταγραφεί και σε προηγούμενες αναφορές διεθνών μέσων, σύμφωνα με τις οποίες ο ίδιος θεωρεί ότι η αλλαγή στο Ιράν δεν μπορεί να επιβληθεί απ’ έξω, αλλά μόνο να διευκολυνθεί από την πίεση που ασκείται στο καθεστώς.

Στήριξη στις ΗΠΑ και μήνυμα για νέες κινήσεις

Ιδιαίτερο βάρος έδωσε και στη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες στον Κόλπο, σημειώνοντας ότι το Ισραήλ στηρίζει τους Αμερικανούς συμμάχους του και θα συμβάλει τόσο έμμεσα όσο και με άμεσες ενέργειες. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι είχε επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ για τη συνεργασία με το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό, περιγράφοντας μια στενή διασύνδεση σε πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Στην ίδια δήλωση, ο Νετανιάχου προανήγγειλε ότι «έρχονται πολλές εκπλήξεις», αφήνοντας να αιωρείται η εικόνα νέων επιχειρησιακών κινήσεων χωρίς να μπει σε λεπτομέρειες. Η αναφορά αυτή εντάσσεται στο γενικότερο κλίμα κλιμάκωσης των τελευταίων ημερών, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει να προβάλλει τη στρατηγική πίεσης προς την ιρανική ηγεσία, ενώ ο πόλεμος παραμένει ανοιχτός και με αβέβαιη χρονική εξέλιξη.

Το μήνυμα πίσω από τη δήλωση

Η τοποθέτηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού δείχνει ότι η κυβέρνηση του Τελ Αβίβ επιχειρεί να συνδέσει τα στρατιωτικά πλήγματα με έναν ευρύτερο πολιτικό στόχο: όχι απλώς την εξουδετέρωση απειλών, αλλά και τη διάβρωση της συνοχής του ιρανικού καθεστώτος. Ωστόσο, ακόμη και ισραηλινοί και δυτικοί αναλυτές έχουν επισημάνει ότι μια εσωτερική ανατροπή στην Τεχεράνη δεν θεωρείται άμεσο ή εύκολο σενάριο, παρά την ένταση των επιθέσεων και την πίεση που δέχεται η ιρανική ηγεσία.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:10 Σκέντζος για νίκη με ΠΑΣ Ναυπάκτου: «Ο Αίολος Αγυιάς δεν τα παρατάει ποτέ»
17:08 Η μαρτυρία της Svetlana Pozhidaeva μετά τα αρχεία Επστάιν: «Με έλεγχε και με εκβίαζε για πάνω από 10 χρόνια»
17:08 Νίκος Μοίραλης για εκλογές ΠΑΣΟΚ: «Αμφίπλευρη διεύρυνση με ανοιχτές πόρτες»
17:05 Αντίπαλος της Ελλάδας με την Ουγγαρία ο επιθετικός της ΑΕΚ Μπαρνάμπας Βάργκα
16:58 Γιάννης Μαστρογεωργίου: «Όπλο μας το ελληνικό ταλέντο» – Ο Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στην «Π»
16:52 Η Ελλάδα στο επίκεντρο του γαλλικού ενδιαφέροντος στη μεγάλη τουριστική έκθεση του Παρισιού
16:48 Μνημόνιο συνεργασίας για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας υπέγραψαν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας
16:42 Πόσα ενοίκια χρειάζονται για να αγοράσεις σπίτι στην Αττική
16:40 Οι γυναίκες του ΝΟΠ αναμενόμενη ήττα από τον Ολυμπιακό
16:38 Χαλκιδική: Ανθρώπινο κρανίο και οστά βρέθηκαν στον βυθό τεχνητής λίμνης ξενοδοχείου
16:36 Ρήγμα στην κυβέρνηση Τραμπ: Ο Τζο Κεντ παραιτήθηκε καταγγέλλοντας πιέσεις του Ισραήλ για τον πόλεμο με το Ιράν
16:30 Η γυναίκα της viral kiss cam των Coldplay σπάει τη σιωπή της και απαντά για όσα ακολούθησαν
16:30 Εκλογές συνέδρων ΠΑΣΟΚ: Ο κερδισμένος Ανδρουλάκης, η εσωστρέφεια και η προσέλευση
16:24 HMS Dragon: Το βρετανικό αντιτορπιλικό μπήκε στη Μεσόγειο με προορισμό την Κύπρο
16:16 Ερύμανθος: Ενα ακόμα έργο αγροτικής οδοποιίας – Ποιες περιοχές θα συνδεθούν
16:15 «Με σταμάτησαν με την κοιλιά τούρλα»: Η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε για το αλκοτέστ που της έκαναν
16:10 Νετανιάχου: Πιέζουμε το ιρανικό καθεστώς μέχρι να ανοίξει δρόμος ανατροπής
16:10 Νέοι κόμβοι  φωτεινής σηματοδότησης σε Αχαΐα και Ηλεία
16:04 Από το πρήξιμο στην αναφυλαξία: τι πρέπει να γνωρίζουμε μετά από τσίμπημα μέλισσας
16:00 Πάτρα: Πέθανε ο Γιάννης «Σταθάκος» – Ο μαγαζάτορας που τάισε πρώην Πρωθυπουργούς, καλλιτέχνες και επιχειρηματίες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
