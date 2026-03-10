Νετανιάχου: «Σπάμε τα κόκκαλα του Ιράν»

Ο ισχυρός άνδρας του Ισραήλ πρόσθεσε ότι υπάρχει ήδη μια «τεράστια αλλαγή» στη θέση του Ισραήλ στον κόσμο.

Νετανιάχου: «Σπάμε τα κόκκαλα του Ιράν»
10 Μαρ. 2026 10:27
Pelop News

Για την ανατροπή του καθεστώτος στο Ιράν βρίσκεται στα χέρια του ιρανικού λαού, τόνισε τη Δευτέρα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Η φιλοδοξία μας είναι να πείσουμε τον ιρανικό λαό να αποτινάξει τον ζυγό της τυραννίας», υπογράμμισε ο Νετανιάχου κατά τη διάρκεια επίσκεψης αργά το βράδυ στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Έκτακτης Ανάγκης για την Υγεία. «Σε τελική ανάλυση εξαρτάται από αυτούς (τον λαό). Αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μέσω των ενεργειών που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής τούς σπάμε τα κόκαλα – και το χέρι μας είναι ακόμα σηκωμένο».

«Αν πετύχουμε μαζί με τον ιρανικό λαό, θα επιφέρουμε ένα οριστικό τέλος – αν τέτοια πράγματα υπάρχουν στη ζωή των εθνών – και θα επιφέρουμε αλλαγή» τόνισε ο Νετανιάχου.

Πρόσθεσε ότι υπάρχει ήδη μια «τεράστια αλλαγή» στη θέση του Ισραήλ στον κόσμο.

«Ένα μεγάλο μέρος αυτού του αγώνα είναι στην επιθετική πλευρά, αλλά ένα τεράστιο μέρος είναι στην αμυντική πλευρά. Η αμυντική πλευρά είναι, πρώτα απ’ όλα, η βούληση του λαού και η δύναμη των πολιτών. Η δύναμη των πολιτών είναι επίσης η δύναμη εκείνων που νοιάζονται γι’ αυτούς» δήλωσε.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:44 Μπακογιάννη κατά Τσίπρα και Σαμαρά: «Το rebranding πήγε χαμένο» – «Το γινάτι βγάζει μάτι»
13:40 Η Καλαμάτα δείχνει τον δρόμο στην Παναχαϊκή και σε άλλους
13:35 Ρέντη: Χτύπημα της Δίωξης Ναρκωτικών – 13,5 κιλά ηρωίνης σε παράπηγμα, δύο συλλήψεις ΒΙΝΤΕΟ
13:27 Χρυσοχοΐδης: «Ζούμε σε περιβάλλον πολέμου» – Επαγρύπνηση για τρομοκρατικά χτυπήματα στην Ευρώπη
13:19 Κάλεσμα του Ρουβίκωνα για οργάνωση στην Πάτρα – Μοίρασαν φυλλάδια – Εκδήλωση το Σάββατο
13:18 Μητσοτάκης από Παρίσι: «Ώρα για διάλογο στην Ελλάδα για την πυρηνική ενέργεια» – Τι είπε για μικρούς αντιδραστήρες
13:14 Παναχαϊκή: Υπάρχει ελπίδα, αλλά χρειάζεται και χρήμα
13:14 Άρης Μουγκοπέτρος: «Μπορεί να μου πήραν πολλά, αλλά δεν μπόρεσαν να μου πάρουν αυτό που είμαι»
13:13 Αυστραλία: Δάκρυα και μπλόκο στο λεωφορείο των Ιρανών ποδοσφαιριστριών – Διαδηλωτές φώναζαν «σώστε τα κορίτσια»
13:06 Γύθειο: Το ορμητήριο της Μάνης
13:03 Voucher 750 ευρώ της ΔΥΠΑ: «Έπεσε» η πλατφόρμα με το άνοιγμα των αιτήσεων
13:00 Δικαστικός Χάρτης έναν χρόνο μετά: Μείωση χρόνου αποφάσεων στα χαρτιά – Οι δικηγόροι βλέπουν επιβράδυνση
12:58 Θεσσαλονίκη: Έκρυβαν 9 μετανάστες σε πατάρι κουρείου – Τέσσερις συλλήψεις
12:55 ΕΛΣΤΑΤ: Νέα άνοδος του πληθωρισμού, ανατιμήσεις στα τρόφιμα
12:54 Αλεξόπουλος για Καλογριά: «Παραμένει δημόσιο κτήμα η έκταση των 35 στρεμμάτων»
12:50 Μαθητές του 3ου ΓΕΛ Πύργου στο Πανεπιστήμιο La Sapienza της Ρώμης – Παρουσίασαν εργασίες για τον Καβάφη ΦΩΤΟ
12:49 Δείτε ποιος γνωστός πατρινός παρουσιαστής ετοιμάζεται να παντρευτεί
12:49 Τι έγινε στη συνάντηση Κώστα Πελετίδη-ΝΕΠ για το νέο κολυμβητήριο
12:45 Πέτρος Ψωμάς: «Άδεια δημοτικά κτίρια και άστεγα μουσεία στην Πάτρα» – Βολές κατά της δημοτικής αρχής
12:42 ΔΥΠΑ: «Έπεσε» η πλατφόρμα για το πρόγραμμα εργαζόμενων με τα 750 ευρώ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ