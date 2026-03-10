Νετανιάχου: «Σπάμε τα κόκκαλα του Ιράν»

Για την ανατροπή του καθεστώτος στο Ιράν βρίσκεται στα χέρια του ιρανικού λαού, τόνισε τη Δευτέρα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Η φιλοδοξία μας είναι να πείσουμε τον ιρανικό λαό να αποτινάξει τον ζυγό της τυραννίας», υπογράμμισε ο Νετανιάχου κατά τη διάρκεια επίσκεψης αργά το βράδυ στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Έκτακτης Ανάγκης για την Υγεία. «Σε τελική ανάλυση εξαρτάται από αυτούς (τον λαό). Αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μέσω των ενεργειών που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής τούς σπάμε τα κόκαλα – και το χέρι μας είναι ακόμα σηκωμένο».

«Αν πετύχουμε μαζί με τον ιρανικό λαό, θα επιφέρουμε ένα οριστικό τέλος – αν τέτοια πράγματα υπάρχουν στη ζωή των εθνών – και θα επιφέρουμε αλλαγή» τόνισε ο Νετανιάχου.

Πρόσθεσε ότι υπάρχει ήδη μια «τεράστια αλλαγή» στη θέση του Ισραήλ στον κόσμο.

«Ένα μεγάλο μέρος αυτού του αγώνα είναι στην επιθετική πλευρά, αλλά ένα τεράστιο μέρος είναι στην αμυντική πλευρά. Η αμυντική πλευρά είναι, πρώτα απ’ όλα, η βούληση του λαού και η δύναμη των πολιτών. Η δύναμη των πολιτών είναι επίσης η δύναμη εκείνων που νοιάζονται γι’ αυτούς» δήλωσε.

